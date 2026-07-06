SPECIAL Cum arată primul 11 al fotbaliștilor români fără contracte. Ar câștiga Superliga României?

Cum arată primul 11 al fotbaliștilor români fără contracte. Ar câștiga Superliga României? Fotbal intern
SPORT.RO
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În această pauză de vară, nu toți fotbaliștii români și-au găsit momentan contracte.

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  • Campania de transferuri a început, dar o parte dintre jucătorii români care pot fi variante și pentru cluburi din Superliga României sunt încă liberi de contracte!

Deși câțiva puteau prinde mutări importante până acum, fie pentru salarii consistente, fie la echipe cu nume cunoscute în fotbalul european, nu au semnat, până în acest moment, acorduri.

Fotbaliști români liberi de contracte. Cum ar arăta, poate, cel mai bun prim 11

Printre cei care sunt în căutare de noi angajamente se numără campionii României cu Universitatea Craiova - Vasile Mogoș și Florin Ștefan, dar și Vlad Chiricheș, Alexandru Mățan sau Gicu Grozav.

  • Iată cum ar arăta, poate, un prim 11 al celor mai buni fotbaliști români liberi de contracte în acest moment, într-un sistem 4-2-3-1:

Portar: Andrei Vlad (27 de ani, ultima dată la Arka Gdynia - Polonia, cotat la 500.000 de euro)

Fundași: Tiberiu Căpușă (28 de ani, FC Hermannstadt, 550.000 de euro), Vasile Mogoș (33 de ani, U Craiova, 400.000 de euro), Ricardo Grigore (27 de ani, Real Aviles – Spania, 100.000 de euro), Florin Ștefan (30 de ani, U Craiova, 700.000 de euro)

Mijlocași: Vlad Chiricheș (36 de ani, FCSB, 200.000 de euro), Sebastian Mladen (34 de ani, Panetolikos – Grecia, 250.000) - Dorin Rotariu (30 de ani, Eyupspor – Turcia, 250.000), Alexandru Mățan (26 de ani, Panetolikos - Turcia, 1.8 milioane de euro), Gicu Grozav (35 de ani, Petrolul, 300.000 de euro)

Atacant: Jovan Markovic (25 de ani, Farul, 400.000 de euro)

Vali Gheorghe, Sergiu Buș sau Silviu Lung Jr., și ei fără contracte

Printre mulți alții, mai sunt liberi de contracte și Raul Bălbărău (25 de ani, portar, Petrolul, 500.000 de euro), Valentin Gheorghe (29 de ani, extremă dreapta, Petrolul, 300.000 de euro), Sergiu Buș (33 de ani, atacant, FC Hermannstadt, 175.000 de euro), Andreias Calcan (32 de ani, extremă stânga, Cherno More – Bulgaria, 150.000 de euro), Gabriel Iancu (32 de ani, atacant, Farul, 150.000 de euro) sau Silviu Lung Jr. (37 de ani, portar, U Craiova, 100.000 de euro).

U. Craiova, cel mai scump transfer din Superliga în această vară? 

Răzvan Sava (23 de ani) s-a întors în fotbalul românesc după doi ani petrecuți la Udinese. Devenit a treia variantă de portar în Serie A, la Udinese, Sava a decis să se întoarcă în Superliga și va fi noul portar al campioanei Universitatea Craiov.

În sezonul în care a cucerit eventul, Universitatea Craiova s-a bazat în principal pe Laurențiu Popescu (29 de ani) și Pavlo Isenko (22 de ani). Ucraineanul a suferit o accidentare pe final de sezon și nu a mai apărut în lotul lui Filipe Coelho.

Conform informațiilor apărute pe Transfermarkt, U Craiova a plătit 2.5 milioane de euro pentru achiziția portarului Răzvan Sava!

În această vară, Universitatea Craiova s-a despărțit de alți doi portari, Silviu Lung (37 de ani) și Joao Goncalves (25 de ani) și l-a adus pe tânărul Alexandru Maxim (19 ani), care a aparținut ultima dată de FCSB.

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  • Vlad chiriches
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Vlad Chiricheș, la FCSB / Foto Sport Pictures
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