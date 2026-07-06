Deși câțiva puteau prinde mutări importante până acum, fie pentru salarii consistente, fie la echipe cu nume cunoscute în fotbalul european, nu au semnat, până în acest moment, acorduri.

Fotbaliști români liberi de contracte. Cum ar arăta, poate, cel mai bun prim 11

Printre cei care sunt în căutare de noi angajamente se numără campionii României cu Universitatea Craiova - Vasile Mogoș și Florin Ștefan, dar și Vlad Chiricheș, Alexandru Mățan sau Gicu Grozav.

Iată cum ar arăta, poate, un prim 11 al celor mai buni fotbaliști români liberi de contracte în acest moment, într-un sistem 4-2-3-1:

Portar: Andrei Vlad (27 de ani, ultima dată la Arka Gdynia - Polonia, cotat la 500.000 de euro)

Fundași: Tiberiu Căpușă (28 de ani, FC Hermannstadt, 550.000 de euro), Vasile Mogoș (33 de ani, U Craiova, 400.000 de euro), Ricardo Grigore (27 de ani, Real Aviles – Spania, 100.000 de euro), Florin Ștefan (30 de ani, U Craiova, 700.000 de euro)

Mijlocași: Vlad Chiricheș (36 de ani, FCSB, 200.000 de euro), Sebastian Mladen (34 de ani, Panetolikos – Grecia, 250.000) - Dorin Rotariu (30 de ani, Eyupspor – Turcia, 250.000), Alexandru Mățan (26 de ani, Panetolikos - Turcia, 1.8 milioane de euro), Gicu Grozav (35 de ani, Petrolul, 300.000 de euro)

Atacant: Jovan Markovic (25 de ani, Farul, 400.000 de euro)

Vali Gheorghe, Sergiu Buș sau Silviu Lung Jr., și ei fără contracte

Printre mulți alții, mai sunt liberi de contracte și Raul Bălbărău (25 de ani, portar, Petrolul, 500.000 de euro), Valentin Gheorghe (29 de ani, extremă dreapta, Petrolul, 300.000 de euro), Sergiu Buș (33 de ani, atacant, FC Hermannstadt, 175.000 de euro), Andreias Calcan (32 de ani, extremă stânga, Cherno More – Bulgaria, 150.000 de euro), Gabriel Iancu (32 de ani, atacant, Farul, 150.000 de euro) sau Silviu Lung Jr. (37 de ani, portar, U Craiova, 100.000 de euro).