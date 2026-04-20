Gigi Becali a confirmat negocierile dintre Mirel Rădoi și formația Gaziantep, grupare clasată pe locul 11 în prima ligă din Turcia. Antrenorul a primit o propunere concretă pentru a schimba echipa, iar finanțatorul campioanei a purtat o discuție cu acesta pentru a-l convinge să nu părăsească banca tehnică a roș-albaștrilor.

Argumentul financiar pentru rămânerea la FCSB

Becali i-a explicat finului său că o eventuală calificare în competițiile europene din sezonul viitor i-ar putea aduce câștiguri mult superioare celor oferite în prezent de turci.

„El mi-a zis că are ofertă, dar nu știu ce va face. «Nu știu ce e bine pentru tine la ora asta, că nu știu viitorul. Dacă ne calificăm și câștigăm barajul, tu poți lua mai mulți bani decât la Gaziantep. Faci și bani, fac și echipă, câștigi campionatul, te duci în Liga Campionilor, iei 5 milioane»”, a povestit Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Mai mult, patronul FCSB i-a transmis să aibă pretenții mult mai mari în cazul în care alege să semneze un contract în străinătate.

„I-am zis: «Dacă îți dau ăia 3 milioane în Turcia sau în Arabia, le zici duceți-vă, mă, de aici. Îmi dai mie 3 milioane? Îmi dai 5 milioane dacă vrei să vin»”, a mai spus Becali.

Presiunea morală care apasă pe antrenor

Situația tehnicianului rămâne incertă, acesta fiind nehotărât în privința viitorului său imediat. Finanțatorul a subliniat ezitările lui Rădoi, generate de promisiunile făcute anterior conducerii clubului din Turcia.

„Eu nu știu nimic. El știe ce va face. El și ar vrea, eu l-am cam întors. Zice că a promis nu știu ce, nu e nici el hotărât ce să facă. [...] E în frământări. Păi de aia mi-a zis: «Nașule, mi-e rușine, că am vorbit cu ei». Eu i-am zis: «Bă, ai vorbit cu ei, dar ție de cine ți-e mai mare rușine, de nașul tău sau de ăia?»”, a transmis omul de afaceri.