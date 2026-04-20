Potrivit informațiilor din presa turcă, actualul tehnician al bucureștenilor este așteptat marți în „Țara Semilunei” pentru a pune la punct ultimele detalii ale noii sale înțelegeri. Contractul său cu formația de pe locul 11 din Superliga Turciei, la care mai evoluează românii Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș, ar urma să se întindă până în 2027.

Mirel Rădoi își va prelua oficial atribuțiile la Gaziantep începând din vară, pregătind sezonul 2026-2027, lăsând astfel liber scaunul de principal la FCSB. Până la despărțirea oficială, antrenorul are de disputat meciurile rămase din acest sezon, începând cu duelul din play-out contra celor de la Farul, programat luni seară la Ovidiu.

Ilie Poenaru nu se teme de colaborarea cu patronul FCSB

Odată cu iminenta plecare a lui Rădoi, Ilie Poenaru redevine un nume de actualitate pentru campioana României. Liber de contract după despărțirea de Chindia Târgoviște și deținător al licenței PRO din decembrie 2025, tehnicianul a transmis clar că și-ar dori să o pregătească pe FCSB. Deși recunoaște că momentan nu au existat negocieri oficiale, antrenorul subliniază că experiența acumulată de-a lungul anilor l-a maturizat.

„Nu știu nimic. Nu m-a sunat nimeni. Sunt surprins, dar și mândru că sunt pe o listă, nu contează al câtelea sunt. FCSB este cel mai mare club din România. În trecut, am mai avut discuții cu domnul Becali, dar nu am ajuns la un numitor comun.

Ai toate condițiile posibile și nu mai vorbim de lotul avut la dispoziție. Aș vrea să văd cum sunt și eu ca nivel și cum este să antrenezi un alt gen de jucători. Presiunea nu este o problemă pentru mine, îmi place. Nu ai motivație acolo unde nu este presiune. Eu sunt un antrenor care pleacă singur unde lucrurile nu merg, nu aștept să fiu dat afară”, a spus Ilie Poenaru, potrivit Digisport.

Cât despre relația cu Gigi Becali, tehnicianul care a mai trecut pe la Academica Clinceni, Gaz Metan, Concordia Chiajna, UTA și FC Voluntari consideră că un dialog deschis este soluția pentru o colaborare eficientă.

„Despre relația cu Gigi Becali, eu cred că prin comunicare se poate rezolva totul. În trecut, am fost la o discuție destul de lungă la dânsul la palat și chiar a fost foarte echilibrat. Prin discuții și argumente solide poate fi o relație normală”, a adăugat antrenorul.