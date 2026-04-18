După schimbarea la nivelul staff-ului tehnic, acolo unde Mirel Rădoi (45 de ani) a fost ”instalat” până la finalul acestui sezon, Becali e gata să înființeze și un departament de scouting și să aducă în club mai mulți oameni cu experiență.

Unul dintre favoriții săi este Adrian Ilie (51 de ani), cu care finanțatorul campioanei a purtat deja o rundă de negocieri. Ar urma ca discuțiile dintre cele două părți să continue, cel mai probabil după finalul sezonului.

Adrian Ilie, gata să negocieze cu Gigi Becali

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport, fostul mare atacant s-a arătat dispus să negocieze din nou cu Gigi Becali pentru un post la FCSB.

„Cu siguranță o să purtăm o discuție, nu știu dacă acum pentru că e și situația. Nu știi dacă rămâne Mirel Rădoi la echipă, când pleci cu o strategie îainte, trebuie să știi foarte bine înainte lucrurile și să faci strategia pe un an sau doi”, a spus Adrian Ilie, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Până atunci, FCSB este în lupta pentru barajul de Conference League, obiectivul fixat de Gigi Becali pentru acest final de sezon. Dacă și-ar atinge ”target-ul”, Rădoi ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru campioana en-titre.

FCSB, locul doi în play-out

FCSB ocupă locul doi în play-out, cu 30 de puncte după patru etape. Primul loc este ocupat de UTA, cu 31 de puncte, dar echipa lui Adrian Mihalcea nu deține licența UEFA și nu poate evolua în sezonul următor din cupele europene.

În următoarea rundă din play-out, FCSB va juca în deplasare cu Farul Constanța, echipă care tocmai l-a numit pe Flavius Stoican în funcția de antrenor principal, după demisia lui Ianis Zicu.