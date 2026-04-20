Antrenorul în vârstă de 45 de ani își va încheia mandatul la formația bucureșteană după doar cinci partide în play-out. Tehnicianul va prelua banca tehnică a turcilor de la Gaziantep, unde va încasa un salariu anual de 1,2 milioane de euro, sumă din care urmează să își remunereze și colaboratorii. Veniturile sale pot crește cu încă 400.000 de euro pe an, din diverse bonusuri de performanță. Potrivit publicației Ajansspor, înțelegerea este valabilă până la 30 iunie 2027.

Variantele lui Gigi Becali pentru banca tehnică

Deoarece Rădoi pleacă în Turcia alături de întreg staff-ul său, clubul roș-albastru nu poate asigura un interimat pe plan intern. În prezent, conducerea are patru soluții principale pentru finalul stagiunii.

O primă opțiune este reprezentată de întoarcerea cuplului Elias Charalambous - Mihai Pintilii. Aceștia cunosc bine lotul de jucători, chiar dacă au renunțat la posturi după ce echipa a ratat calificarea în play-off.

A doua variantă este Andrei Prepeliță (40 de ani). Fostul mijlocaș roș-albastru este liber de contract din luna februarie, după despărțirea de Unirea Slobozia. Pe lista scurtă se află și Toni Petrea (51 de ani), tehnician cu două mandate anterioare la FCSB, care a activat recent din postura de antrenor secund la Universitatea Craiova.

Ultima soluție vehiculată, dar și cea mai complicată de realizat, este Laurențiu Reghecampf (50 de ani). Deși situația sa contractuală la Al-Hilal Omdurman este nesigură pe fondul problemelor geopolitice din regiune, revenirea în România îi este blocată momentan de o datorie de 200.000 de euro către Mihai Rotaru. FRF i-a ridicat dreptul de a profesa pe plan intern până la stingerea acestui litigiu.