Mirel Rădoi (45 de ani) poate răsufla ușurat! Pentru că, la foarte scurt timp după ce Gigi Becali a început să-l calce pe nervi, prin declarațiile sale în spațiul public, antrenorul roș-albaștrilor și-a găsit de lucru, în altă țară.

Sport.ro a dezvăluit aici cum a ajuns Rădoi, în atenția conducătorilor clubului Gaziantep, locul 11 în Superliga turcă. La această formație sunt și trei jucători români, Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș. Așa că iminenta numire a unui tehnician din România mai are un argument important.

Mirel Rădoi va începe munca, la Gaziantep, din sezonul viitor

Atât FCSB, actuala echipă a lui Rădoi, cât și Gaziantep, unde e dorit, au meciuri, diseară. În play-out, formația bucureșteană va întâlni Farul, la Ovidiu, de la ora 20:30. În Superliga turcă, e programat meciul Gaziantep – Kayserispor, de la ora 20:00.

Potrivit informațiilor din presa turcă, Rădoi e așteptat în „Țara Semilunei“ pe parcursul zilei de marți. Aici, vor fi puse la punct ultimele detalii, după care acordul va fi oficializat prin semnarea contractului, valabil până în 2027. Dar Rădoi nu va începe munca, la Gaziantep, imediat. Până la finalul sezonului, din care mai rămân patru partide după cea din această seară, Gaziantep va fi pe mâna interimarului Mustafa Aksoy.

Așadar, Rădoi își va începe mandatul, la Gaziantep, începând din vară, urmând să se ocupe de pregătirea echipei pentru sezonul 2026-2027.