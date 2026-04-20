Mirel Rădoi (45 de ani) va sta pe bancă, diseară (ora 20:30), în meciul Farul – FCSB din etapa a 5-a a play-out-ului, după care își va face bagajele pentru plecarea în Turcia.

Sport.ro a dezvăluit aici detaliile contractului pe care Gaziantep l-a pregătit pentru viitorul ei antrenor. La capitolul banilor, acest acord îi va asigura lui Mirel un venit important, de 100,000 de euro pe lună.

În momentul în care a acceptat să revină, la FCSB, pentru a da o mână de ajutor după ratarea play-off-ului, Rădoi a explicat că partea salarială nu l-a interesat deloc. „Este o sumă modică, ca să poată să fie făcut un contract, mi s-a cerut ajutorul şi am venit“, a spus Rădoi pe 11 martie, la conferința sa de prezentare.

Turcii au aflat acum despre această dezvăluire a lui Mirel. Jurnalistul Mertcan Bulca s-a arătat șocat de faptul că fostul selecționer al României a acceptat să preia FCSB, în condițiile financiare despre care a vorbit, luna trecută.

„Rădoi e finul lui Gigi Becali. De aceea, a acceptat să preia o echipă a FCSB-ului, aflată în derivă. De asemenea, la FCSB, salariul său, trecut pe hârtie, e ridicol de mic. În aceste condiții, cei de la Gaziantep n-au avut o misiune dificilă pentru a ajunge la un acord cu Rădoi. Asta deși patronul FCSB-ului anunțase că vrea să-l aibă pe actualul antrenor pe bancă și pentru sezonul viitor. Până la urma însă, Rădoi și-a respectat planul și a acceptat să pregătească FCSB doar în această perioadă dificilă, de tranziție, până la finalul sezonului actual“, a scris jurnalistul turc.