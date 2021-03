"Apar oportunistii care incep sa vanda iluzii!" Neintelegeri intre suporterii-actionari de la Dinamo! Mesajul dur postat dupa infrangerea de la Iasi

Suporterii lui Dinamo sunt nemultumiti de prestatiile jucatorilor din Stefan cel Mare.

Fanii au rabufnit dupa infrangerea cu Poli Iasi. Cei din Peluza Catalin Hildan au postat sambata seara un mesaj pe Facebook care demonstreaza ca si-au cam pierdut rabdarea. "Sincer? Faptul ca nu se joaca fotbal cu public a fost norocul vostru astazi", a fost reactia dura a celor din PCH.

Mai mult decat atat, situatia de la echipa a provocat un conflict si intre suporteri. Unul dintre membrii DDB s-a aratat nemultumit de modalitatea in care fanii-actionari conduc clubul.

Gheorghe Hahaianu a postat pe retelele de socializare mai multe mesaje prin care a adus critici la adresa programului socios 'Doar Dinamo Bucuresti', care a ajutat financiar echipa in ultimele luni cu sute de mii de euro.

"Cand clubul e condus din mijlocul galeriei... Eu refuz sa cred ca acesta este nivelul de exprimare al echipei Dinamo. Ma adresez voua, suporteri cotizanti sau nu, cei care treceti si prin filtrul ratiunii tot ceea ce traim in ultimul an, nu doar prin latura emtionala. Cand exista vid de putere provocat de inginerii puse la cale de afaceristi de carton, apar oportunisti care, speculand latura emotionala a suporterului dinamovist (satul de umilinte), incep sa vanda iluzii.

Scopul, nobil de altfel, de a salva clubul, se transforma incet, incet, intr-o afacere de familie care scoate in fata liderii de galerie Bucurica si Tararache, care arunca la inaintate un board DDB bine intentionat (dar numit de ei), care sa gestioneze banii membrilor cotizanti prin conturile APCH. Aura creata de acesta prin coregrafiile platite tot de noi le-a dat avant, crezandu-se manageri care pot conduce si un club de talia lui Dinamo din umbra. Iar cand detii 20,06% din actiuni la club, desi noi am votat pentru 27,5% imprumutand clubul cu bani, acest fapt te face si mai important.

Noi, cei multi care credem in programul DDB, trebuie sa intervenim urgent si sa cerem separarea juridica a Programului DDB, alegerea noului board care sa ne reprezinte in cadrul unei Adunari Generale extraordinare. Toate aceste promisiuni au fost incalcate cu buna stiinta, iar celor care au luat atitudine li se raspunde cu cenzura (block), practica de domeniul trecutului. Asa se intampla cand se calca in picioare sistemele de valori dupa care ar trebui sa se ghideze intreaga societate si cand lasam oportunistii sa ne controleze emotional. Asta pentru ca in viata asta ar trebui sa avem si altceva de facut", a scris suporterul din Buzau al lui Dinamo.