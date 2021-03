"Parca au luat somnifere inainte de meci!" Verdict DUR pentru CFR Cluj dupa esecul cu FCSB! Cine este favorita la titlu in opinia unui fost oficial

FCSB a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-0 in derby-ul etapei a 28-a din Liga 1.

Dupa meci, fostul presedinte al campioanei Romaniei a declarat ca echipa lui Edi Iordanescu nu va mai reusi sa cucereasca titlul si in acest sezon. Iuliu Muresan considera ca FCSB este principala favorita sa-si adjudece trofeul.

Fostul oficial al clujenilor a facut si o comparatie intre modul in care arata echipa sub comanda lui Dan Petrescu fata de cum arata acum, de cand a fost preluata de Edi Iordanescu.

"Va fi o lupta in trei, Craiova se poate apropia cu 3 puncte castigate in urmatoarele meciuri. Craiova poate castiga campionatul din pozitia in care este acum, insa FCSB are prima sansa. Se vede foarte tare acest lucru in acest moment. S-ar putea sa fie o problema pentru ei, am inteles ca vor juca de acum la Giurgiu.

E e un stadion cochet si un gazon destul de bun, dar nu la nivelul celui de pe Arena Nationala. S-ar putea sa fie un dezavantaj. Dar totusi si-au facut moral in meciul cu CFR, si-au intrat in mana cu cele trei goluri date. CFR nu avea cum sa emita pretentii pentru mai mult de un egal, daca nu a avut niciun sut pe poarta.

In comparatie cu perioada in care era antrenor Dan Petrescu este tot o echipa care se apara foarte organizat. Avea pana la meciul cu FCSB cea mai buna aparare din campionat si acum sigur ca s-a intamplat ceva. Jocul CFR-ului s-a schimbat. Si cu Dan Petrescu au fost probleme inainte de a pleca el.

Parca echipa nu mai avea chef de fotbal, era obosita. Ziceam cu totii ca au o medie de varsta mare, dar nu asta e cauza. Pur si simplu ceva nu a fost bine in lot, parca au luat somnifer inainte de meciul cu FCSB", a declarat Iuliu Muresan, potrivit Realitatea Sportiva.

FCSB este lider in Liga 1, cu 63 de puncte, cu 3 mai multe decat CFR Cluj si cu 7 peste Universitatea Craiova, pe care o va infrunta la inceputul lunii aprilie, in penultima etapa din sezonul regulat.