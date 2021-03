Florin Iacob si Ovidiu Popescu, debutanti la nationala Romaniei! "E un vis implinit!" Primele declaratii dupa sosirea in cantonament

Romania debuteaza saptamana viitoare in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar.

Printre jucatorii convocati de Mirel Radoi pentru meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia, se afla Ovidiu Popescu si Florin Iacob, jucatori pentru care aceasta este prima prezenta la lotul national.

Jucatorul 'bun la toate' de la FCSB a declarat ca a aflat de convocare de la sotia lui, in timp ce mergea la antrenamente. "Este o onoare sa fiu convocat, o mandrie pentru mine.

A trecut mult timp de la ultima convocare, pe care am avut-o la tineret. Sotia m-a anuntat, eu eram in drum spre antrenament", a mentionat Ovidiu Popescu, care a fost folosit in acest sezon ca fundas dreapta, stoper, fundas stanga, inter, inchizator si extrema dreapta.

In acelasi timp, portarul celor de la UTA Arad a spus ca prin aceasta convocare i s-a implinit un vis. "Ma bucur ca am ajuns aici, e un vis implinit. Cand te apuci de fotbal si ajungi profesionist, iti doresti sa ajungi la echipa nationala, sunt foarte fericit ca am ajuns.

Cu Florin Nita ma cunosc, sunt doi portari de valoare. Cu Lazar am fost doar adversar in Liga 1", a declarat Florin Iacob, pentru site-ul frf.ro.

Iacob a fost convocat dupa ce Ionut Radu nu a mai putut ajunge la nationala din cauza focarului de coronavirus de la Inter, care a determinat autoritatile din Milano sa ia decizia de a le interzice fotbalistilor de la echipa sa plece in tarile natale.

Echipa nationala debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie). Toate partidele vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.