A pierdut alegerile la FRF, dar a SEMNAT in alta tara! Pentru ce echipa nationala va lucra Ionut Lupescu: sanse mari sa fie PREZENT la MONDIAL

Ionut Lupescu a semnat cu o federatie de fotbal si va ocupa functia de director tehnic.

Dupa ce a pierdut alegerile la FRF, fostul mare international roman si-a gasit un angajament pentru a ajuta o alta echipa nationala.

Ionut Lupescu ar fi semnat pentru functia de director tehnic al Federatiei de Fotbal din Arabia Saudita, anunta Telekom Sport.

Conform sursei citate, romanul a fost ademenit cu un contract tentant, iar arabii vor sa profite de experienta pe care Ionut Lupescu o are in fotbalul international.

Lupescu are sanse mari sa fie prezent cu Arabia Saudita la Campionatul Mondial din 2022, Qatar. Echipa nationala este in acest pe locul 2 in grupa cu Uzbekistan, Singapore, Yemen si Palestina. Arabia Saudita este la doar un punct in spatele liderului Uzbekistan, insa are un meci mai putin disputat.