A fost titular in finala de vis din 2005, iar acum a ajuns IN PRAGUL FALIMENTULUI: si-a scos medalia la vanzare! Prin ce trece eroul lui Liverpool

Steve Finnan a fost titular in finala UEFA Champions League de la Istanbul din 2005, castigata de Liverpool impotriva lui AC Milan la loviturile de departajare.

La 15 ani de la una dintre cele mai spectaculoase partide din istoria fotbalului, fundasul dreapta de la acea vreme al lui Liverpool, Steve Finnan, trece prin momente foarte dificile.

Conform jurnalistilor de la Daily Mail, Finnan are mari probleme financiare dupa ce a fost nevoit sa declare insolventa firmei de imobiliare pe care o detine. In acest context, fotbalistul care a evoluat in 54 de partide pentru nationala Irlandei a apelat la un gest disperat. Conform sursei citate, Finnan si-a scos la licitatie medalia de castigator al UEFA Champions League, in schimbul careia a obtinut aproximativ 12.000 de lire sterline. La fel a facut si cu tricoul pe care l-a purtat la meciul istoric de la Istanbul.

Ajuns la 44 de ani, Steve Finnan a avut un rol extrem de important in campania europeana la finalul careia "cormoranii'' au cucerit pentru a 5-a oara in istorie cel mai ravnit trofeu de pe continent. Irlandezul a evoluat in toate partidele in acel sezon de UEFA Champions League, avand evolutii foarte apreciate.

Finnan a petrecut 5 sezoane pe Anfield, intre 2003 si 2008, perioada in care a bifat 217 meciuri in tricoul lui Liverpool.