Steaua nu se teme de duelul cu FCSB! "Poate sa vina si Real Madrid! Suntem pregatiti de razboi!" 

CSA Steaua se va lupta si cu FCSB 2 pentru promovarea in Liga a doua, iar echipa armatei anunta ca este pregatita.

Cezar Mihalache (21 de ani), atacant la CSA Steaua, nu se teme de FCSB 2 si asteapta cu nerabdare duelul cu echipa lui Gigi Becali.

"Vad un retur de foc, dar cu aceasta pregatire nu ne e frica de nimeni! Poate sa vina si Real Madrid, suntem pregatiti de razboi. Fiecare adversar care vine in Ghencea n-are voie sa se gandeasca la victorie", a declarat Mihalache pentru Steaua TV.

Primul meci dintre CSA si FCSB 2 va avea loc in a doua etapa din returul Ligii a 3-a, pe 13 martie, in Complexul Sportiv "Ghencea". In tur, elevii lui Daniel Oprita s-au impus pe final, 2-1, dupa un gol marcat de Andrei Antohi.

Pentru a promova in Liga a doua, CSA Steaua s-ar putea duela tot cu FCSB 2, dupa algoritmul decis de FRF la startul sezonului. Primele doua pozitii din seria lor va evolua in semifinale, cu locurile 1 si 2 din Seria 3.

La momentul actual, asta ar insemna FCSB 2 vs Afumati si Cernavoda vs CSA Steaua. In caz ca se impun, CSA si FCSB 2 se vor intalni in meci direct, in dubla mansa, pentru promovarea in Liga 2.

Gigi Becali este decis sa-si trimita vedetele la echipa secunda pentru a le bloca accesul stelistilor in esalonul secund.