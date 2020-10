Doar la finala cu Halep de la Australian Open s-a mai bucurat asa! Imagini UNICE cu Caroline Wozniacki cucerind Muntele Kilimanjaro

"Am facut-o!! Am escaladat cel mai inalt munte de sine statator (n.r.: fara alte varfuri de inaltime simlara in apropiere) din lume. Cu siguranta unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am facut vreodata in viata mea. Ce sentiment! Si sa faci asta alaturi de intreaga familie. Sunt amintiri care vor dura o viata", a scris Wozniacki pe Twitter. Dupa cum se poate vedea si in fotografiile postate, ea a fost insotita de parinti, de frate, dar si de sotul David Lee, un fost jucator de baschet in NBA.

WE DID IT!! Climbed the highest freestanding mountain in the WORLD!! Definitely one of the hardest things I have ever done in my life! What a feeling!! And to do it with my whole family... Memories that will last a lifetime ❤️????#ontopoftheworld #kilimanjaro pic.twitter.com/gZ9sr2B4j8