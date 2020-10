Vor sa-l FACA DE RAS pe Lucescu la meciul cu Juventus! Planul facut de ultrasii razvoinici ai lui Dinamo Kiev: se gandesc sa intrerupa meciul

Viata grea pentru Lucescu la Kiev, in ciuda rezultatelor foarte bune pe care le-a reusit pana acum la Dinamo.

Antrenorul de 75 de ani nu se poate face acceptat de nucleul dur al fanilor de la Kiev. Ultrasii au amenintat ca vor provoca incidente dupa 14 minute in meciul cu Rukh, din deplasare, pentru a opri partida. Alertati, organizatorii au blocat accesul suporterilor in tribune! Alerta se muta acum la meciul cu Juventus, de marti, din Champions League.

Revenirea lui Lucescu in cea mai importanta competitie a cluburilor din lume poate astfel sa fie umbrita de incidente. Povestea meciului, adica revederea dintre cel mai in varsta antrenor al Ligii din acest sezon, Lucescu, si Andrea Pirlo, debutat chiar de Luce la Brescia pe vremea cand avea doar 16 ani, risca sa treaca in plan secund. Ultrasii lui Dinamo dau asigurari ca asa va fi!

In aceasta dimineata, radicalii au mers la meciul U19 al lui Dinamo pentru a-si prezenta noul steag cu chipul lui Lucescu si mesajul "Persona non-grata".