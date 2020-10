A fost cunoscut drept unul dintre cei mai NEBUNI portari din Spania, dar acum fiul sau ii continua dinastia! Zinedine Zidane l-a convocat la prima echipa pe baiatul unui fost fotbalist

Fiul sau in varsta de 18 ani a primit o sansa imensa de la antrenorul Zinedine Zidane. Antrenorul francez l-a inclus pe tanarul jucator in lotul lui Real Madrid pentru partida contra celor de la Cadiz.

Chiar daca va fi varianta a treia dupa Thibaut Courtois si Andriy Lunin, un nou Canizares va fi in lotul Realului dupa nu mai putin de 22 de ani. Lucas Canizares ii ia locul de al treilea portar chiar fiului lui Zidane, Luca, care a plecat de curand de la Real Madrid la Rayo Vallecano, in ideea de a evolua mai mult.

Real Madrid va evolua sambata impotriva nou promovatei Cadiz.

???? Our 20-man squad for the match against @Cadiz_CFEN!#RealMadridCádiz | #HalaMadrid pic.twitter.com/d3uxLDxMsj