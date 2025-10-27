Costin Ștucan vă invită la o ediție specială a emisiunii ”Fața la joc”, în direct la Pro TV și pe VOYO, de la 23:40

Costin Ștucan vă așteaptă în această seară la o ediție specială a emisiunii „Fața la joc”, difuzată în direct la Pro TV și VOYO, începând cu ora 23:40, cu puțin înainte de miezul nopții.

Jurnalistul va modera emisiunea alături de Cătălin Oprișan, iar invitați în platou vor fi doi foști internaționali ai României:

Florin Gardoș, fundaș cu14 selecții la echipa națională, fost fundaș la FCSB, Southampton și CSU Craiova.

Ciprian Marica, unul dintre cei mai cunoscuți atacanți ai generației sale, cu 72 de selecții la națională și goluri decisive. A evoluat la cluburi precum Dinamo, Șahtior Donețk, VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe, Konyaspor și FCSB.

Cei patru vor analiza cele mai importante momente din fotbalul românesc și internațional, declarațiile săptămânii, arbitrajele și subiectele fierbinți din Superliga.

Emisiunea „Fața la joc” este difuzată în fiecare luni la Pro TV și pe VOYO, iar Costin Ștucan prezintă, de asemenea, și „Play On Sport”, exclusiv pe VOYO.

