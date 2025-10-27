Henrikh Mkhitaryan (35 de ani) s-a accidentat la coapsa stângă și este suspect de ruptură musculară.

Mijlocașul armean a provocat penalty-ul din care De Bruyne a deschis scorul, dar în același timp s-a accidentat și a cerut schimbarea. Potrivit Gazzetta dello Sport, primul diagnostic indică o leziune fibrilară, iar interistul va efectua un RMN pentru confirmare.

Cât lipsește Henrikh Mkhitaryan

Potrivit sursei citate, armeanul are nevoie de minimum 4 săptămâni de pauză în cel mai optimist scenariu. Dacă leziunea este de gradul 2, absența poate ajunge la 6 săptămâni, adică până în decembrie

Inter speră să-l recupereze pentru duelul cu Atletico Madrid din Champions League, pe 26 noiembrie Piotr Zielinski a intrat în locul său la Napoli și e favorit să devină titular. Chivu mai are soluții precum Frattesi, Diouf, Sucic, însă Calhanoglu și Barella sunt de neclintit.

Program de foc pentru Inter

Totul a venit într-un moment cât se poate de prost pentru trupa italiana. Inter are meciuri din 3 în 3 zile: Fiorentina (29 octombrie), Verona (2 noiembrie), Kairat Almaty (5 noiembrie, UCL), Lazio (9 noiembrie), apoi derby-ul cu AC Milan (23 nov) și duelul cu Atletico Madrid (26 nov).

