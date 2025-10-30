Fostul portar dezvăluie cine a avut o contribuție mare la transferul său la Manchester City, vorbește despre afacerea pe care a pus-o pe picioare, dar analizează și câteva teme din fotbalul românesc. La Poveștile Sport.ro , Pantilimon rememorează și o etapă a carierei despre care a discutat de la puțin spre foarte puțin: Deportivo La Coruna, unde a fost coleg cu actualul mijlocaș de la Real Madrid, Fede Valverde.

Costel Pantilimon e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

La Poveștile Sport.ro, Costel Pantilimon face o incursiune fascinantă printre momentele sale de suflet din Anglia, dezvăluie ce sentiment l-a încercat când a jucat contra Franței și își caracterizează colegii la rubrica POZE RETRO. Prompt și cu zâmbetul pe buze, fostul golakeeper își argumentează răspunsurile la rubrica ÎNTREBĂRI-FULGER și vorbește despre cea mai mare bogăție a sa: familia.

CV-ul lui Costel Pantilimon

3,8 milioane de euro este suma totală pe care a plătit-o Manchester City în 2012, pentru a-l transfera pe Costel Pantilimon de la Poli Timișoara, potrivit Transfermarkt

În străinătate, portarul de 2,03 metri a mai evoluat la Omonia Nicosia (Cipru) și Denizlispor (Turcia)

Costel Pantilimon a evoluat și în Spania, în La Liga, la Deportivo La Coruna, în sezonul 2017-2018, sub formă de împrumut de la Watford

Manchester City, Sunderland și Watford sunt echipele pentru care Costel Pantilimon a evoluat în Premier League

Fostul portar a mai evoluat și în Championship, timp de două sezoane, la Nottingham Forest

