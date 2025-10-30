VIDEO EXCLUSIV Costel Pantilimon e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Alexandru Hațieganu
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Costel Pantilimon Manchester City Poli Timisoara Superliga Romaniei Poveștile sport.ro andru nenciu Echipa Nationala de fotbal a Romaniei
Costel Pantilimon e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

Fostul portar dezvăluie cine a avut o contribuție mare la transferul său la Manchester City, vorbește despre afacerea pe care a pus-o pe picioare, dar analizează și câteva teme din fotbalul românesc. La Poveștile Sport.ro, Pantilimon rememorează și o etapă a carierei despre care a discutat de la puțin spre foarte puțin: Deportivo La Coruna, unde a fost coleg cu actualul mijlocaș de la Real Madrid, Fede Valverde.

Costel Pantilimon la Poveștile Sport.ro

La Poveștile Sport.ro, Costel Pantilimon face o incursiune fascinantă printre momentele sale de suflet din Anglia, dezvăluie ce sentiment l-a încercat când a jucat contra Franței și își caracterizează colegii la rubrica POZE RETRO. Prompt și cu zâmbetul pe buze, fostul golakeeper își argumentează răspunsurile la rubrica ÎNTREBĂRI-FULGER și vorbește despre cea mai mare bogăție a sa: familia. 

CV-ul lui Costel Pantilimon

3,8 milioane de euro este suma totală pe care a plătit-o Manchester City în 2012, pentru a-l transfera pe Costel Pantilimon de la Poli Timișoara, potrivit Transfermarkt

În străinătate, portarul de 2,03 metri a mai evoluat la Omonia Nicosia (Cipru) și Denizlispor (Turcia)

Costel Pantilimon a evoluat și în Spania, în La Liga, la Deportivo La Coruna, în sezonul 2017-2018, sub formă de împrumut de la Watford

Manchester City, Sunderland și Watford sunt echipele pentru care Costel Pantilimon a evoluat în Premier League

Fostul portar a mai evoluat și în Championship, timp de două sezoane, la Nottingham Forest

Costel Pantilimon

Intrebarea zilei in Anglia: Cat de INALT e Costel Pantilimon? Romanul cucereste Premier League: ce scrie presa din Anglia despre el!
SUPER VIDEO! Englezii au lansat cel mai tare tutorial de pe net: invata sa pronunti corect numele lui Costel Pantilimon :))
Intrebarea zilei in Anglia: Cat de INALT e Costel Pantilimon? Romanul cucereste Premier League: ce scrie presa din Anglia despre el!
SEICII sunt la picioarele lui Hart! Panti e DEVASTAT de cifrele astea! Meciul care ii poate schimba cariera lui Costel Pantilimon:
Costel Pantilimon poate prinde transferul CARIEREI! O echipa mare din Premier League vrea sa-l ia de la City:
Super MOMENT pentru Costel Pantilimon! A iesit MVP intre portarii din Anglia, peste De Gea, Hart si Courtois! "Lider, clar!"
Costel Pantilimon, desemnat cel mai bun portar din liga a doua engleza: "E subevaluat in Anglia!"
OFICIAL | Costel Pantilimon a semnat pe 3 ani si jumatate cu Watford, locul 12 in Premier League: va fi coleg cu Arlauskis. Prima reactie
Costel Pantilimon, prezentat oficial la Deportivo: "Am venit sa imi castig postul de titular". Panti a aterizat alaturi de Andone
Costel Pantilimon revine în fotbalul românesc! Cu cine a semnat fostul portar al lui Manchester City și al naționalei
Costel Pantilimon, prezentat la Poli Timișoara! Fostul portar a oferit primele declarații
Costel Pantilimon, singurul român campion în Premier League. Ce planuri are la Timișoara și cu ce a rămas după o carieră la cel mai înalt nivel
