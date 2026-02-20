Francezul este printre cei mai buni jucători ai bavarezilor și prezintă interes pentru cei de la Real Madrid, acolo unde a fost ”cerut” de unul dintre conaționalii săi.

Kylian Mbape îl vrea pe Olise la Real Madrid

Publicația spaniolă El Nacional a publicat un material amplu despre posibilul transfer al lui Olise la Real Madrid. Sunt șanse bune ca șefii de pe ”Bernabeu” să renunțe în vară la vedetele Vinicius și Rodrygo, iar printre ce pe care Mbappe i-ar vrea la echipă se numără jucătorul aflat ”pe val” la Bayern Munchen.

O problemă ar putea fi reprezentată de suma de transfer. Olise mai are un contract valabil până în 2029 cu Bayern Munchen, iar evoluțiile sale din ce în ce mai bune i-au adus o cotă de piață de 130 de milioane de euro pe site-urile de specialitate.

Bayern a plătit 53 de milioane de euro pentru a-l transfera în 2024, iar în acest sezon cifrele sale sunt impresionante. Olise a marcat de 13 ori și a oferit 25 de pase decisive în 34 de partide.

Bayern Munchen, lider detașat în Bundesliga

Chiar dacă a bifat o înfrângere (1-2 cu Augsburg) și un rezultat de egalitate (2-2 cu Hamburg) în ultimele partide, Bayern rămâne lider detașat în campionatul Germaniei, cu 57 de puncte, la șase distanță de urmăritoarea Borussia Dortmund.

Calificată direct în optimile UEFA Champions League, Bayern se pregătește acum pentru un meci important în campionatul Germaniei, pe teren propriu, cu Eintracht Frankfurt.