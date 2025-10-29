Din fotbalist de lot nemulțumit care a amenințat cu plecarea, a devenit din nou titular incontestabil, lider al echipei și pune umărul din plin la parcusul excelent al Rapidului. Bonus: e iar printre tricolori și traversează cea mai bună formă a ultimilor ani.

Era 5 august 2025, sezonul se afla încă la început, când Cristi Manea, fotbalist cu CV bun, se îndrepta împotriva conducerii și a lui Costel Gâlcă și cerea mai multe minute de joc, amenințând cu plecarea și momit cu o ofertă din Turcia: "Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau...Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc.

Nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace. Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă", spunea apărătorul dreapta, vizibil nemulțumit de faptul că Gâlcă îi folosea pe Braun sau Onea în flancul său.

Gâlcă l-a recâștigat

Imediat după declarația care a aprins spiritele în Giulești, Manea a mers la Barcelona pentru a se opera la mâna dreaptă, fără să anunțe conducerea, iar o potențială ruptură era din ce în ce mai probabilă. Chestionat pe subiect, Gâlcă a ales calea tactului și l-a sfătuit pe jucătorul său să lupte pentru locul pe titular: "Îl sfătuiesc pe Manea să rămână și să lupte pentru un loc. S-a operat, se va întoarce și vom vedea", puncta tehnicianul la acel moment.

Zis și făcut. Reîntors la antrenamente alături de colegi, Manea a adus cu el din Catalonia versiunea care-l transforma, în trecut, în unul dintre cei mai importanți fotbaliști români. S-a recuperat rapid, a primit șansa din partea lui Costel Gâlcă la meciul cu Universitatea Cluj (0-0 pe Cluj Arena), partidă în care a jucat timp de 70 de minute și în care s-a ridicat aproape de nivelul maxim înainte să se accidenteze și să părăsească terenul. A fost momentul declicului, iar de atunci încolo Manea a luat-o doar în sus.

Lider și MVP al ultimelor meciuri

