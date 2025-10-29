- Din fotbalist de lot nemulțumit care a amenințat cu plecarea, a devenit din nou titular incontestabil, lider al echipei și pune umărul din plin la parcusul excelent al Rapidului. Bonus: e iar printre tricolori și traversează cea mai bună formă a ultimilor ani.
Era 5 august 2025, sezonul se afla încă la început, când Cristi Manea, fotbalist cu CV bun, se îndrepta împotriva conducerii și a lui Costel Gâlcă și cerea mai multe minute de joc, amenințând cu plecarea și momit cu o ofertă din Turcia: "Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau...Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc.
Nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace. Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă", spunea apărătorul dreapta, vizibil nemulțumit de faptul că Gâlcă îi folosea pe Braun sau Onea în flancul său.
Gâlcă l-a recâștigat
Imediat după declarația care a aprins spiritele în Giulești, Manea a mers la Barcelona pentru a se opera la mâna dreaptă, fără să anunțe conducerea, iar o potențială ruptură era din ce în ce mai probabilă. Chestionat pe subiect, Gâlcă a ales calea tactului și l-a sfătuit pe jucătorul său să lupte pentru locul pe titular: "Îl sfătuiesc pe Manea să rămână și să lupte pentru un loc. S-a operat, se va întoarce și vom vedea", puncta tehnicianul la acel moment.
Zis și făcut. Reîntors la antrenamente alături de colegi, Manea a adus cu el din Catalonia versiunea care-l transforma, în trecut, în unul dintre cei mai importanți fotbaliști români. S-a recuperat rapid, a primit șansa din partea lui Costel Gâlcă la meciul cu Universitatea Cluj (0-0 pe Cluj Arena), partidă în care a jucat timp de 70 de minute și în care s-a ridicat aproape de nivelul maxim înainte să se accidenteze și să părăsească terenul. A fost momentul declicului, iar de atunci încolo Manea a luat-o doar în sus.
Lider și MVP al ultimelor meciuri
Restartat, cu perioada de transferuri terminată și fără să se mai poată gândi la o mutare în Turcia, Manea a pus stăpânire pe flancul drept al apărării, acolo unde a câștigat de manieră clară duelul de la distanță cu Braun și Onea.
Pe fondul rezultatelor bune ale echipei, randamentul lui Manea a crescut, iar schimbarea din atitudine a fost și ea vizibilă pentru fanii giuleșteni. A oferit o pasă de gol în înfrângerea cu Hermannstadt, a fost integralist cu Petrolul (1-0), a dat încă un assist cu Farul (3-1), iar victoria din derby-ul cu Dinamo îi aparține în mare măsură, cu rol la golul de 1-0 și cu reușita de 2-0. Luni seară, cu Unirea Slobozia, a punctat din nou în ceea ce a fost a cincea partidă consecutivă cu 90 de minute jucate. În ultimele meciuri, i-a redus la tăcere pe Papeau, Musi și Tănasă, trei dintre extremele stânga apreciate din Superligă.
În nici trei luni, Cristi Manea a lăsat în spate frustrările și problemele fizice, a ascultat sfaturile lui Gâlcă, iar acum culege roadele.
Cel mai bun din campionat, Lucescu i-a redeschis ușa
Bun defensiv cam în orice moment al carierei, Manea a adăugat jocului său un plus ofensiv neașteptat, ajutat de parteneriatul cu Alex Dobre din flancul drept, iar evoluția imposibil de neremarcat l-a transformat în cel mai bun fundaș dreapta din campionat, la bătaie cu Narcis Ilaș de la FC Botoșani. Rapidul a căpătat liniște într-o zonă în care, de exemplu, FCSB și CFR suferă teribil.
Iar naționala a câștigat, la rândul ei, încă o opțiune viabilă în flancul drept, ca variantă în cazul în care Andrei Rațiu devine indisponibil. Om cu experiență la echipa națională, Manea a primit primele convocări din partea lui Mircea Lucescu, a privit din tribune amicalul cu Canada, apoi a jucat 90 de minute în cel cu Republica Moldova. A făcut-o bine și, în mare măsură, va prinde și lotul pentru partida decisivă cu Bosnia.
Povestea ultimelor luni din cariera lui Manea trebuie privită atent de tinerii fotbaliști aspiranți: e OK să-ți cunoști valoarea și să ceri mai mult, dar ești obligat să răsplătești încrederea când o primești și să profiți de șanse.