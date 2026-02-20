Celta Vigo a condus cu 2-0 la pauză. Iago Aspas a deschis scorul în minutul 34 și a pasat decisiv la golul lui Williot Swedberg în minutul 43. În repriza secundă, Alexander Jeremejeff a micșorat diferența (minutul 77), iar meciul s-a încheiat 2-1 pentru spanioli.

Răzvan Lucescu recunoaște, după eșecul cu Celta Vigo din Europa League: ”Puteam pierde cu 3-0 / Mergem acolo să luptăm”

Lucescu junior consideră că PAOK a pierdut pe mâna ei, căci fotbaliștii săi nu au știut să gestioneze momentele în care aveau jocul sub control. Antrenorul susține că elevii săi nu au avut curaj în ofensivă.

”Nu este momentul să ne felicităm pentru felul în care am pierdut. E bine că, în astfel de circumstanțe, pot spune că am văzut combativitate și reacție în repriza secundă.

Există o... diferență între defensivă și centru. Cred că în prima repriză am avut poziții bune, dar în două faze nu am reacționat bine. Ce ne lipsește atunci când câștigăm mingea este încrederea și curajul de a juca în atac. Am încercat doar să... salvăm mingea și astfel le-am dat oportunitatea să o corecteze.

În a doua repriză, au pierdut mingi și prospețime. Am lăsat în urmă anxietatea și am jucat diferit. Am fi putut pierde cu 0-3, dar am egalat și în final, la 2-2. Nu am creat nimic în prima repriză, pentru că ne-a lipsit prima pasă și nu am avut încrederea să jucăm ofensiv, nu am avut pozițiile potrivite. Aveam nevoie de un jucător care să fie printre linii și să joace pasele corect, un zece

Trebuie să fim solizi și să avem mingea, să atacăm diferit și să exploatăm golurile. Sunt încrezător în calificare, aștept o reacție foarte bună din partea jucătorilor mei. Nu s-a pierdut nimic, până în ultimul moment. Mergem acolo să luptăm”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.

Returul va avea loc o săptămână mai târziu (joi, 26 februarie), la Vigo, pe ”Estadio de Balaidos”. În tur PAOK și Celta Vigo s-au întâlnit la Salonic, pe ”Toumba Stadium”.