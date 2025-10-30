Echipa națională a României a suferit la nivelul apărării, în urma accidentării lui Radu Drăgușin de la începutul anului, mai ale că fundașul lui Tottenham a făcut un cuplu excelent cu Andrei Burcă la Campionatul European din 2024.

Costel Pantilimon a fost invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, iar fostul portar al echipei naționale a dezvăluit jucătorul indispensabil din formația antrenată de Mircea Lucescu.



Costel Pantilimon a numit jucătorul de bază din apărarea României: „Dacă nu-l ai, e foarte greu”



Costel Pantilimon a vorbit despre importanța absenței lui Radu Drăgușin din meciurile grupei de calificare la Campionatul Mondial, dar fostul portar a punctat faptul că o posibilă accidentare a lui Andrei Burcă ar crea probleme mai mari în apărarea echipei naționale.

Pantilimon îl consideră pe fundașul de 32 de ani cel mai important jucător din defensiva lui Mircea Lucescu.

