VIDEO EXCLUSIV Costel Pantilimon a numit cel mai important jucător al echipei naționale: „E foarte greu dacă nu îl ai”

Costel Pantilimon a numit cel mai important jucător al echipei naționale: &bdquo;E foarte greu dacă nu &icirc;l ai&rdquo; Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Costel Pantilimon a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro despre omul de bază de la echipa națională.

TAGS:
Costel Pantilimonnationala romanieiandrei burcaPoveștile sport.ro
Din articol

Echipa națională a României a suferit la nivelul apărării, în urma accidentării lui Radu Drăgușin de la începutul anului, mai ale că fundașul lui Tottenham a făcut un cuplu excelent cu Andrei Burcă la Campionatul European din 2024.

Costel Pantilimon a fost invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, iar fostul portar al echipei naționale a dezvăluit jucătorul indispensabil din formația antrenată de Mircea Lucescu.

Costel Pantilimon a numit jucătorul de bază din apărarea României: „Dacă nu-l ai, e foarte greu”

Costel Pantilimon a vorbit despre importanța absenței lui Radu Drăgușin din meciurile grupei de calificare la Campionatul Mondial, dar fostul portar a punctat faptul că o posibilă accidentare a lui Andrei Burcă ar crea probleme mai mari în apărarea echipei naționale.

Pantilimon îl consideră pe fundașul de 32 de ani cel mai important jucător din defensiva lui Mircea Lucescu.

„Drăgușin contează foarte mult, dar după părerea mea Burcă era jucătorul cel mai stabil pentru echipa națională. În momentul de față, dacă nu-l ai pe Burcă, e foarte greu. Poți juca fără Drăgușin, poți juca fără Mihai Popescu... fără Burcă mi se pare greu pentru că are experiență, este un fundaș care e acolo să câștige un duel.

Plus că, ușor-ușor, am văzut că devine un lider al echipei naționale. Are un statut, absența lui o să conteze foarte mult în următorul meci.”, a spus Costel Pantilimon, în exclusivitate în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Andrei Burcă are 44 de meciuri în echipa națională, pentru care a reușit să marcheze un gol.

Fundașul lui YN Yukun este cotat la 2,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO
Inundații periculoase &icirc;n Spania. Apa a pătruns &icirc;n autobuze și &icirc;ntr-un spital din Sevilla. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Jucătorul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: &rdquo;Zici că are rachete &icirc;n picioare&rdquo;
Jucătorul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: ”Zici că are rachete în picioare”
Pantilimon a propus un antrenor pentru FCSB: &rdquo;Wow, ce variantă interesantă!&rdquo; Fața la Joc a fost &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO
Pantilimon a propus un antrenor pentru FCSB: ”Wow, ce variantă interesantă!” Fața la Joc a fost în direct la Pro TV și pe VOYO
Așa arată penalty-ul perfect, care &bdquo;&icirc;ți rupe glezna.&rdquo; Cum a comentat Costel Pantilimon reușita rarisimă din Premier League
Așa arată penalty-ul perfect, care „îți rupe glezna.” Cum a comentat Costel Pantilimon reușita rarisimă din Premier League
ULTIMELE STIRI
Rundă interzisă cardiacilor &icirc;n Ligue 1! Scoruri de 3-5, 3-3 și &bdquo;remontada&rdquo; &icirc;n Paris FC - Lyon
Rundă interzisă cardiacilor în Ligue 1! Scoruri de 3-5, 3-3 și „remontada” în Paris FC - Lyon
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a &icirc;nvins-o fără drept de apel pe Fiorentina
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o fără drept de apel pe Fiorentina
Dezastru pentru Liverpool! &rdquo;Kriptonita&rdquo; Crystal Palace a răpus campioana Angliei pe Anfield
Dezastru pentru Liverpool! ”Kriptonita” Crystal Palace a răpus campioana Angliei pe Anfield
Inter &ndash; Fiorentina 3-0. Victorie importantă pentru echipa lui Cristi Chivu
Inter – Fiorentina 3-0. Victorie importantă pentru echipa lui Cristi Chivu
Lovitura pregătită de FCSB: toate detaliile despre fotbalistul urmărit de MM Stoica &icirc;n Portugalia
Lovitura pregătită de FCSB: toate detaliile despre fotbalistul urmărit de MM Stoica în Portugalia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor-surpriză pentru FCSB: &rdquo;Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă&rdquo;

Antrenor-surpriză pentru FCSB: ”Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă”

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a &icirc;nvins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 | Roș-albaștrii, victorie chinuită &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 | Roș-albaștrii, victorie chinuită în Cupa României

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din Rom&acirc;nia și să devină patronul unui club din Liga 1!

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din România și să devină patronul unui club din Liga 1!

Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: &rdquo;A arătat ce fel de om e&rdquo;

Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: ”A arătat ce fel de om e”

Alanyaspor a luat decizia &icirc;n cazul lui Ianis Hagi

Alanyaspor a luat decizia în cazul lui Ianis Hagi



Recomandarile redactiei
Lovitura pregătită de FCSB: toate detaliile despre fotbalistul urmărit de MM Stoica &icirc;n Portugalia
Lovitura pregătită de FCSB: toate detaliile despre fotbalistul urmărit de MM Stoica în Portugalia
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a &icirc;nvins-o fără drept de apel pe Fiorentina
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o fără drept de apel pe Fiorentina
Antrenor-surpriză pentru FCSB: &rdquo;Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă&rdquo;
Antrenor-surpriză pentru FCSB: ”Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă”
Rundă interzisă cardiacilor &icirc;n Ligue 1! Scoruri de 3-5, 3-3 și &bdquo;remontada&rdquo; &icirc;n Paris FC - Lyon
Rundă interzisă cardiacilor în Ligue 1! Scoruri de 3-5, 3-3 și „remontada” în Paris FC - Lyon
Fotbalul rom&acirc;nesc, sub lupa lui Ilie Stan: surprizele din Superliga, naționala și singurul atacant care ne-a mai rămas: &rdquo;Nouar adevărat&rdquo;
Fotbalul românesc, sub lupa lui Ilie Stan: surprizele din Superliga, naționala și singurul atacant care ne-a mai rămas: ”Nouar adevărat”
Alte subiecte de interes
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! &rdquo;Mediocritate! Nicio perspectivă&rdquo;
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! ”Mediocritate! Nicio perspectivă”
E periculos! Costel Pantilimon a auzit teoria blatului perfect și a reacționat imediat
"E periculos!" Costel Pantilimon a auzit teoria "blatului perfect" și a reacționat imediat
FRF a pus deja &icirc;n v&acirc;nzare biletele pentru meciul Rom&acirc;nia - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a Rom&acirc;niei
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Andrei Burcă pleacă de la Al Okhdood și negociază deja cu un nou club: &rdquo;A primit oferta&rdquo;
Andrei Burcă pleacă de la Al Okhdood și negociază deja cu un nou club: ”A primit oferta”
Să vezi și să nu crezi! Cel mai bun tricolor din Slovacia - Rom&acirc;nia 1-1 &icirc;n viziunea Sofascore + George Pușcaș și Andrei Burcă, cei mai slabi
Să vezi și să nu crezi! Cel mai bun tricolor din Slovacia - România 1-1 în viziunea Sofascore + George Pușcaș și Andrei Burcă, cei mai slabi
CITESTE SI
Noua ipoteză a anchetatorilor privind moartea Ștefaniei Szabo. Medicii legiști au făcut necropsia

stirileprotv Noua ipoteză a anchetatorilor privind moartea Ștefaniei Szabo. Medicii legiști au făcut necropsia

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Bărbatul din Arad care și-a t&acirc;r&acirc;t fosta iubită peste un kilometru cu mașina, la 100 km/h, a fost trimis &icirc;n judecată

stirileprotv Bărbatul din Arad care și-a târât fosta iubită peste un kilometru cu mașina, la 100 km/h, a fost trimis în judecată

Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. &bdquo;Acolo a fost cea mai puternică&rdquo;

stirileprotv Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Acolo a fost cea mai puternică”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!