A scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice, dar și-a anunțat retragerea: „Anii trec, nu devii bogată”

Patinatoarea a depășit recordul național la ediția de iarnă de la Milano-Cortina, asigurându-și o clasare în top 17. Performanța ei a doborât astfel vechea bornă setată de Roxana Luca în 2002, care terminase competiția pe locul 23. Deși a atins apogeul carierei pe gheața italiană în aceste zile, sportiva a dezvăluit că nu va participa la următoarea ediție olimpică din Franța, din 2030.
Stabilită în Germania alături de soțul ei, Robbie Czarnik, Julia a precizat că prioritățile sale se vor schimba pe termen scurt. Lipsa unor câștiguri financiare substanțiale din patinaj și dorința unei vieți de familie liniștite au cântărit decisiv în planul ei de retragere.
„În ceea ce privește planurile de viitor și cum mă simt, încă nu știu, poate încă un an, maximum doi. Trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, nu este un sport în care să devii bogată. Și, la un moment dat, trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să îți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață, iar anii trec”, a spus Julia Sauter.
Secretul performanței de la Milano-Cortina
Evoluția excelentă de la Jocurile Olimpice nu a fost întâmplătoare. Sportiva a explicat că un rol major în obținerea acestui rezultat istoric l-a jucat pregătirea mentală. Ea a apelat la un program de psihologie sportivă care a ajutat-o să gestioneze emoțiile competiției și să rămână ancorată în momentul prezent.
„Cred că pe tot parcursul sezonului am încercat mereu să rămân în prezent. Roxana m-a construit pas cu pas. Mi-am cumpărat și un program de psihologie sportivă pe care să-l am în «bagaj» cu mine. Observ că lucrurile devin din ce în ce mai bune, inclusiv în felul în care abordez competițiile. Faptul că totul s-a legat la această competiție a fost, desigur, obiectivul. Astăzi a fost puțin mai dificil, dar până acum aveam deja aceste instrumente. Știu că sunt aici și acum, iar acestea sunt lucrurile asupra cărora mă concentrez, și pur și simplu a funcționat. Lucrăm, de exemplu, cu tehnici de respirație pentru a reveni mereu în prezent. Un alt instrument este consecvența în antrenamente, la care am muncit tot sezonul, și faptul că am învățat să mă bazez pe asta a fost, de asemenea, un proces. La începutul sezonului mergeam mereu la competiții și rămâneam blocată în trecut. Mă gândeam la competițiile slabe, iar asta mă făcea nervoasă. Astăzi am fost cu adevărat aici și acum, a funcționat și încă sunt fără cuvinte”, a detaliat patinatoarea.