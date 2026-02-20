A scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice, dar și-a anunțat retragerea: „Anii trec, nu devii bogată”

Patinatoarea a depășit recordul național la ediția de iarnă de la Milano-Cortina, asigurându-și o clasare în top 17. Performanța ei a doborât astfel vechea bornă setată de Roxana Luca în 2002, care terminase competiția pe locul 23. Deși a atins apogeul carierei pe gheața italiană în aceste zile, sportiva a dezvăluit că nu va participa la următoarea ediție olimpică din Franța, din 2030.

Stabilită în Germania alături de soțul ei, Robbie Czarnik, Julia a precizat că prioritățile sale se vor schimba pe termen scurt. Lipsa unor câștiguri financiare substanțiale din patinaj și dorința unei vieți de familie liniștite au cântărit decisiv în planul ei de retragere.

„În ceea ce privește planurile de viitor și cum mă simt, încă nu știu, poate încă un an, maximum doi. Trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, nu este un sport în care să devii bogată. Și, la un moment dat, trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să îți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață, iar anii trec”, a spus Julia Sauter.