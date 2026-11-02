Constantin Budescu a făcut spectacol la noul său club! „Dublă” reușită de fostul star al FCSB

Fostul start al FCSB evoluează începând cu august 2026 pentru Kids Tâmpa, echipă ce activează în Liga 3, pentru care a reușit în ultimul meci să marcheze o „dublă”.
Budescu a ieșit din nou la rampă, ca în vremurile bune, în duelul câștigat de echipa sa cu 3-1 în fața celor de la Tricolorul Breaza.
Cum a arătat echipa de start a celor de la Kids Tâmpa: Tudose, Horjea, Rojniță, Stoian, Petrea, Moldovan, Boga, Muraru, Stoica, Gosman și Budescu. Au intrat pe parcurs: Daraban, Ene, Zota, Pascu și Constantinescu.
Despre Constantin Budescu
Înainte de a semna cu cei de la Kids Tâmpa, Budescu a îmbrăcat tricoul celor de la CS Tunari. club de care s-a despărțit în noiembrie 2025. Budescu a petrecut doar două luni la formația ilfoveană, perioadă în care a jucat șapte meciuri și a marcat un gol.
De-a lungul carierei, Budescu a evoluat pentru mai multe cluburi importante din fotbalul românesc, printre care FCSB, Petrolul Ploiești și Farul Constanța și a câștigat titlu alături de Astra Giurgiu în sezonul 2015-2016.
În străinătate, mijlocașul ofensiv a jucat în Arabia Saudită, la Al Shabab și Damac FC.