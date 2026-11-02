Constantin Budescu a făcut spectacol la noul său club! „Dublă” reușită de fostul star al FCSB

Constantin Budescu a făcut spectacol la noul său club! „Dublă” reușită de fostul star al FCSB Fotbal intern
Kadi Bulgakov
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Constantin Budescu (37 de ani) nu a renunțat complet la fotbal după ce a făcut pasul în spate de fotbalul de top.

TAGS:
Constantin BudescuKids Tâmpa BrașovLiga 3
Din articol

Fostul start al FCSB evoluează începând cu august 2026 pentru Kids Tâmpa, echipă ce activează în Liga 3, pentru care a reușit în ultimul meci să marcheze o „dublă”.

Budescu a ieșit din nou la rampă, ca în vremurile bune, în duelul câștigat de echipa sa cu 3-1 în fața celor de la Tricolorul Breaza.

Cum a arătat echipa de start a celor de la Kids Tâmpa: Tudose, Horjea, Rojniță, Stoian, Petrea, Moldovan, Boga, Muraru, Stoica, Gosman și Budescu. Au intrat pe parcurs: Daraban, Ene, Zota, Pascu și Constantinescu.

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Despre Constantin Budescu

Înainte de a semna cu cei de la Kids Tâmpa, Budescu a îmbrăcat tricoul celor de la CS Tunari. club de care s-a despărțit în noiembrie 2025. Budescu a petrecut doar două luni la formația ilfoveană, perioadă în care a jucat șapte meciuri și a marcat un gol.

De-a lungul carierei, Budescu a evoluat pentru mai multe cluburi importante din fotbalul românesc, printre care FCSB, Petrolul Ploiești și Farul Constanța și a câștigat titlu alături de Astra Giurgiu în sezonul 2015-2016.

În străinătate, mijlocașul ofensiv a jucat în Arabia Saudită, la Al Shabab și Damac FC.

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