Constantin Budescu a făcut spectacol la noul său club! „Dublă” reușită de fostul star al FCSB

Fostul start al FCSB evoluează începând cu august 2026 pentru Kids Tâmpa, echipă ce activează în Liga 3, pentru care a reușit în ultimul meci să marcheze o „dublă”.

Budescu a ieșit din nou la rampă, ca în vremurile bune, în duelul câștigat de echipa sa cu 3-1 în fața celor de la Tricolorul Breaza.

Cum a arătat echipa de start a celor de la Kids Tâmpa: Tudose, Horjea, Rojniță, Stoian, Petrea, Moldovan, Boga, Muraru, Stoica, Gosman și Budescu. Au intrat pe parcurs: Daraban, Ene, Zota, Pascu și Constantinescu.