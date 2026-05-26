Constantin Budescu nu se gândește încă la retragere, deși este liber de contract din luna noiembrie.

La 37 de ani, fostul campion al României cu Astra Giurgiu a glumit pe seama situației sale actuale, dar a lăsat de înțeles că încă vrea să joace.

„Sunt bine. În vacanță, ca să nu zic la pensie, că după cuponul de pensie m-am uitat și nu vine de un an”, a spus Budescu.