Constantin Budescu nu se gândește încă la retragere, deși este liber de contract din luna noiembrie.

La 37 de ani, fostul campion al României cu Astra Giurgiu a glumit pe seama situației sale actuale, dar a lăsat de înțeles că încă vrea să joace.

„Sunt bine. În vacanță, ca să nu zic la pensie, că după cuponul de pensie m-am uitat și nu vine de un an”, a spus Budescu.

„Budi” e liber de contract din noiembrie

Ultima experiență a mijlocașului a fost la CS Tunari, club de care s-a despărțit în noiembrie 2025. Budescu a petrecut doar două luni la formația ilfoveană, perioadă în care a jucat șapte meciuri și a marcat un gol.

În luna martie au existat discuții pentru un posibil transfer la SCO Băicoi, însă negocierile nu s-au concretizat. DETALII AICI

De-a lungul carierei, Budescu a evoluat pentru mai multe cluburi importante din fotbalul românesc, printre care FCSB, Petrolul Ploiești și Farul Constanța.

În străinătate, mijlocașul ofensiv a jucat în Arabia Saudită, la Al Shabab și Damac FC.

