Klopp, gata să ia o decizie radicală: cel mai în formă atacant german, OUT de la națională!

Klopp, gata să ia o decizie radicală: cel mai în formă atacant german, OUT de la națională! Fotbal extern
SPORT.RO
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Germania lui Jurgen Klopp va juca în această lună ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, cu Serbia și Olanda, iar nemții au o situație delicată în clasament înaintea acestor jocuri.

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Niclas FullkrugGermaniaJurgen KloppWerder BremenSteffen Baumgart
Din articol

Germania nu a impresionat la startul de mandat al lui Jurgen Klopp. A obținut doar 5 puncte în primele 4 jocuri, a marcat numai trei goluri și a suferit un eșec surprinzător contra Greciei (0-1), pe teren propriu.

Niclas Fullkrug, cel mai în formă atacant al Germaniei, scos din calcule de Klopp

În ciuda problemelor din ofensivă, Jurgen Klopp ar fi decis deja să nu mizeze pe cel mai în formă atacant german la meciurile din noiembrie. Este vorba despre Niclas Fullkrug (33 de ani), care traversează o perioadă extraordinară în tricoul lui Werder Bremen.

Împrumutat de la West Ham după retrogradarea în Championship, Fullkrug a renăscut în țara natală: a marcat în ultimele 7 etape din Bundesliga și a ajuns la 9 goluri pentru Werder Bremen. La acestea se adaugă și reușitele din Cupa Germaniei, care duc totalul la 12 goluri în 10 partide.

Chiar și așa, Fullkrug are șanse mici să fie convocat la naționala Germaniei. Klopp a vorbit deja despre această posibilitate: "Da, marchează gol după gol în Bundesliga, dar are 33 de ani!", a spus fostul tehnician de la Liverpool.

Decizia lui Klopp, susținută: "Eu m-aș concentra asupra tinerilor"

De partea lui Klopp este și Steffen Baumgart (54 de ani), fost antrenor în Bundesliga la Union Berlin, Hamburg, Koln sau Paderborn. În opinia sa, Germania ar trebui să mizeze mai mult pe tinerii jucătorii pe care îi are la dispoziție.

"Da, poate că Fullkrug e cel mai bun atacant al nostru din prezent, dar noi ne pregătim pentru Campionatul European și Cupa Mondială. Sunt destul de sigur că nu este o soluție pe termen lung.

Obiectivul lui Klopp este să dezvolte naționala Germaniei și avem foarte mulți jucători tineri talentați, care nu sunt departe de Fullkrug. Eu m-aș concentra asupra tinerilor", a spus Baumgart, potrivit Bild.

La echipa națională, Fullkrug a marcat 14 goluri în 24 de apariții. Ultimul său meci pentru Germania datează din iunie 2025.

La precedenta acțiune a naționalei Germaniei, printre variantele lui Klopp pentru postul de atacant central s-au numărat Kai Havertz (27 de ani, Arsenal), Nick Woltemade (24 de ani, Juventus), Jonathan Burkardt (26 de ani, Eintracht Frankfurt) și Younes Ebnoutalib (23 de ani, Eintracht Frankfurt).

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