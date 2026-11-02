VIDEO Leo Messi, de neoprit! Gol și assist în ultimul meci pentru Inter Miami

Leo Messi, de neoprit! Gol și assist în ultimul meci pentru Inter Miami Fotbal extern
SPORT.RO
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Inter Miami a dat o lovitură importantă în cursa pentru play-off. Duminică seara, în deplasare pe terenul echipei New England Revolution, jucătorii din Florida au învins adversarul (2-1) graţie lui Lionel Messi, care a contribuit la ambele goluri ale echipei sale.

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Conduşi după ce Daniel Gazdag a deschis scorul (min. 53), jucătorii echipei Inter Miami au găsit resursele necesare pentru a întoarce soarta meciului şi a pune capăt unei serii de două meciuri fără victorie.

Leo Messi, gol și assist! E de neoprit în MLS

Şi a fost nevoie să se ajungă până în minutul 69 al meciului pentru ca Messi să-şi readucă echipa pe drumul cel bun. După ce a primit o pasă de la Telasco Segovia în careu, argentinianul a preferat să paseze cu capul către mexicanul German Berterame, care a reluat mingea din zbor şi l-a învins pe portarul Matt Turner (1-1, minutul 69).

Peste 14 minute, căpitanul echipei Inter Miami şi-a schimbat rolul. După ce a recuperat o minge pierdută la aproximativ 30 de metri de poarta adversă, a trecut de mai mulţi fundaşi înainte de a fi ajutat de Segovia, care i-a pasat mingea în timp ce alerga.

Messi a finalizat apoi cu un şut cu stângul în colţul opus al porţii, marcând al 26-lea său gol din acest sezon în MLS şi consolidându-şi statutul de golgheter al campionatului (2-1, minutul 83).

Inter Miami urcă pe locul al doilea în Conferinţa de Est, depăşind New England cu un punct, cu un singur meci rămas din sezonul regulat. A fost a zecea victorie în deplasare din acest sezon pentru Inter Miami — cu trei mai multe decât orice altă echipă.

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