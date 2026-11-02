Conduşi după ce Daniel Gazdag a deschis scorul (min. 53), jucătorii echipei Inter Miami au găsit resursele necesare pentru a întoarce soarta meciului şi a pune capăt unei serii de două meciuri fără victorie.

Leo Messi, gol și assist! E de neoprit în MLS

Şi a fost nevoie să se ajungă până în minutul 69 al meciului pentru ca Messi să-şi readucă echipa pe drumul cel bun. După ce a primit o pasă de la Telasco Segovia în careu, argentinianul a preferat să paseze cu capul către mexicanul German Berterame, care a reluat mingea din zbor şi l-a învins pe portarul Matt Turner (1-1, minutul 69).

Peste 14 minute, căpitanul echipei Inter Miami şi-a schimbat rolul. După ce a recuperat o minge pierdută la aproximativ 30 de metri de poarta adversă, a trecut de mai mulţi fundaşi înainte de a fi ajutat de Segovia, care i-a pasat mingea în timp ce alerga.