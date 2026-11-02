Din 20 noiembrie, serialul turcesc Dinastia dragostei va fi difuzat la PRO TV, de luni până vineri, de la ora 14:00. Episoadele vor fi disponibile pe VOYO, cu o săptămână în avans. Poveștile pline de emoție, personajele complexe și răsturnările de situație continuă la PRO TV și pe VOYO cu o nouă producție turcească. După finalul de sezon al serialului La marginea lumii, telespectatorii vor descoperi universul Dinastia dragostei o poveste în care ambiția, loialitatea, trădarea și iubirea se întâlnesc într-o luptă pentru putere, cu mize care depășesc granițele unei singure familii.

În centrul acțiunii se află Timur Aslan (interpretat de Akın Akınözü), un tânăr mecanic auto care renunță la facultate pentru a-și întreține mama și sora, după ce tatăl său dispare, lăsând în urmă datorii provocate de jocurile de noroc. Viața lui se schimbă radical când îl întâlnește pe Zülfikar Karslı (Ercan Kesal), puternicul conducător al autogării Esenler din Istanbul, care încearcă să-și protejeze imperiul și să-i asigure un moștenitor. Fiul său, Zafer (Bora Akkaş), este însă marcat de o traumă din copilărie, care îl împiedică să iasă din conacul familiei.

Disperat să-și păstreze puterea, Zülfikar îl alege pe Timur pentru a-i lua locul fiului său, atrăgându-l într-o lume a secretelor și a jocurilor de culise. Aici, Timur o întâlnește pe Reyhan (Serra Arıtürk), soția lui Zafer, care a acceptat această căsătorie pentru a-și proteja sora. Apropierea dintre cei doi dă naștere unei povești de iubire complicate, în care sentimentele se confruntă cu obligațiile și cu adevărurile ascunse ale familiei Karslı.

În același timp, Yahya Kaptan (Erkan Kolçak Köstendil), fiul fostului partener de afaceri al lui Zülfikar, revine hotărât să răzbune moartea tatălui său și să preia controlul asupra imperiului. Iar în interiorul familiei, Derya Karslı (Hazal Türesan) luptă pentru a deveni moștenitoarea afacerii, într-o lume în care tradițiile îi limitează șansele. Între rivalități vechi, ambiții și iubiri neașteptate, fiecare alegere poate schimba definitiv destinele celor implicați.

Va reuși Timur să-și găsească locul într-o lume care nu îi aparține și să-și urmeze inima fără să devină prizonierul jocurilor de putere? Descoperiți povestea din 20 noiembrie, la PRO TV, de luni până vineri, de la ora 14:00, și cu o săptămână în avans pe VOYO.