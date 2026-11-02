Se știe echipa de start a FCSB pentru meciul cu U Cluj! Pe cine mizează Laurențiu Reghecampf

Se știe echipa de start a FCSB pentru meciul cu U Cluj! Pe cine mizează Laurențiu Reghecampf Superliga
Alexandru Hațieganu
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FCSB o înfruntă pe Universitatea Cluj luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30, în ultimul meci al etapei a 14-a din SuperLiga, iar Laurențiu Reghecampf a stabilit deja formula de start.

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FCSBLaurentiu ReghecampfSuperliga
Din articol

După eșecul suferit în grupele Cupei României pe terenul divizionarei secunde Gloria Bistrița, scor 0-1, unde a mizat pe o formulă experimentală, tehnicianul roș-albaștrilor revine la jucătorii de bază pentru confruntarea din campionat. FCSB are trei victorii la rând în SuperLiga și urmărește un nou succes în deplasarea de pe Cluj Arena.

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Ofri Arad, în Gloria Bistrița - FCSB / Foto Sport Pictures
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Surprizele pregătite de Laurențiu Reghecampf

Principala noutate din garnitura de start a bucureștenilor este titularizarea francezului Aymen Boutoutaou, jucător decisiv în partida anterioară cu Rapid (4-1). De asemenea, în urma accidentării lui Arnold Garita, în centrul atacului va apărea David Miculescu, potrivit Fanatik. Deși tânărul Stoian traversează o formă bună, singurul jucător care va bifa regula U21 pe teren la fluierul de start va fi fundașul Pădurariu.

Primul 11 al FCSB-ului pentru derby-ul de diseară, cu U Cluj: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Boutoutaou, Korenica, Cisotti - Miculescu.

FCSB poate trece peste U Cluj în clasament în cazul unei victorii. Înaintea acestui duel, vicecampioana en-titre ocupă locul cinci, cu 22 de puncte, având un avans de un singur punct față de FCSB, care se află pe poziția a șasea. În ultimele cinci întâlniri directe pe Cluj Arena, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a înregistrat trei victorii și o remiză.

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