După eșecul suferit în grupele Cupei României pe terenul divizionarei secunde Gloria Bistrița, scor 0-1, unde a mizat pe o formulă experimentală, tehnicianul roș-albaștrilor revine la jucătorii de bază pentru confruntarea din campionat. FCSB are trei victorii la rând în SuperLiga și urmărește un nou succes în deplasarea de pe Cluj Arena.
Se știe echipa de start a FCSB pentru meciul cu U Cluj! Pe cine mizează Laurențiu Reghecampf
FCSB o înfruntă pe Universitatea Cluj luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30, în ultimul meci al etapei a 14-a din SuperLiga, iar Laurențiu Reghecampf a stabilit deja formula de start.
Surprizele pregătite de Laurențiu Reghecampf
Principala noutate din garnitura de start a bucureștenilor este titularizarea francezului Aymen Boutoutaou, jucător decisiv în partida anterioară cu Rapid (4-1). De asemenea, în urma accidentării lui Arnold Garita, în centrul atacului va apărea David Miculescu, potrivit Fanatik. Deși tânărul Stoian traversează o formă bună, singurul jucător care va bifa regula U21 pe teren la fluierul de start va fi fundașul Pădurariu.
Primul 11 al FCSB-ului pentru derby-ul de diseară, cu U Cluj: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Boutoutaou, Korenica, Cisotti - Miculescu.
FCSB poate trece peste U Cluj în clasament în cazul unei victorii. Înaintea acestui duel, vicecampioana en-titre ocupă locul cinci, cu 22 de puncte, având un avans de un singur punct față de FCSB, care se află pe poziția a șasea. În ultimele cinci întâlniri directe pe Cluj Arena, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a înregistrat trei victorii și o remiză.
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