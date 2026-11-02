PRO TV anunță noua grilă: reveniri legendare, premiere captivante și divertisment de neratat

PRO TV anunță noua grilă: reveniri legendare, premiere captivante și divertisment de neratat Stiri
SPORT.RO
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PRO TV anunță noua grilă: reveniri legendare, premiere captivante și divertisment de neratat.

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Mai este puțin până când PRO TV lansează noua grilă de programe, iar pregătirile sunt deja în plină desfășurare pentru o ofertă diversificată, care va include unele dintre cele mai îndrăgite formate de divertisment din România, producții ambițioase, seriale noi și reveniri mult așteptate, precum și formate internaționale de succes

Mai este puțin până când PRO TV lansează noua grilă de programe, iar pregătirile sunt deja în plină desfășurare pentru o ofertă diversificată, care va include unele dintre cele mai îndrăgite formate de divertisment din România, producții ambițioase, seriale noi și reveniri mult așteptate, precum și formate internaționale de succes. În timp ce aceste proiecte prind contur în culise, PRO TV își reafirmă angajamentul de a le aduce telespectatorilor din România povești captivante, divertisment memorabil și experiențe unice.

Una dintre cele mai importante noutăți este revenirea emisiunii fenomen Dansez pentru tine, la două decenii de la debut. Douăzeci de ani de la lansarea producției originale marchează și continuarea serialului Băieți Buni: Pe Viață. Primăvara lui 2027 aduce pentru cei de acasă și lansarea formatului de succes internațional Most Wanted, precum și serialul Tati Time, care extinde universul creat de filmele de succes Tati Part-Time și Tati Full-Time. Noua grilă include și o adaptare românească a formatului Kitchen Nightmares - Pe muchie de cuțit, precum și un sezon special MasterChef Celebrity.

Grila PRO TV nu ar fi completă fără câteva dintre producțiile îndrăgite de public: Românii au talent, care revine cu un sezon REAL spectaculos, având-o în juriu pe legendara Nadia Comăneci; Săriți de pe Fix, care aduce rețeta sa consacrată de umor , răsturnări de situație neașteptate și momente de divertisment imprevizibile; și Las Fierbinți, care revine cu farmecul său inconfundabil și personajele sale emblematice, ce au cucerit inimile telespectatorilor din generații întregi.

„PRO TV are o legătură extraordinară cu publicul din România, iar ambiția noastră este să o consolidăm și mai mult. În această grilă reunim divertismentul pe care oamenii îl îndrăgesc, povești care captivează și surprind, precum și idei noi care ne duc mai departe. Ne dorim să creăm televiziune relevantă, care aduce oamenii împreună și le oferă telespectatorilor motive să aleagă PRO TV. Ne bazăm pe atuurile noastre, dar continuăm, în același timp, să ne provocăm să evoluăm și să oferim din ce în ce mai mult” spune Christian Anting, CEO PRO TV.

Odată cu conturarea unei noi grile, PRO TV continuă să ridice standardele în materie de divertisment și reunește producții locale premium, formate apreciate la nivel internațional și povești captivante, care rezonează cu pasiunile și interesele publicului din România. Îmbinând magia emisiunilor îndrăgite cu entuziasmul unor producții noi și experiențe inedite, viitoarea grilă promite să surprindă, să inspire și să distreze, creând momente de neuitat care aduc împreună milioane de telespectatori. Pentru că, la PRO TV, divertismentul de calitate înseamnă mai mult decât ceea ce se întâmplă pe ecran – înseamnă emoțiile, conexiunile și experiențele împărtășite, care rămân cu noi mult timp după încheierea emisiunii.

Un nou capitol începe la PRO TV.

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