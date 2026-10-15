Costel și Cristi, românii din anturajul echipei spaniole

Staff-ul lui Getafe CF îi cuprinde pe antrenorul principal Jose Bordalas, pe asistenții Patri și Jose Vegar, pe Dario Montero (asistent tehnic), Javier Vidal, Diego Megias (preparatori fizici), Curro Galan (antrenor cu portarii) și Mejuto Gonzalez (team manager). Însă printre cei patru equipment manager (numit și kit manager sau magazioner) se află Costel Borța, un cetățean român stabilit de mulți ani în Spania. Acesta a devenit celebru pe conturile grupării spaniole cu "Cristi Borta Challenge", diverse execuții tehnice care sunt greu de executat și de un jucător profesionist, asemănătoare cu cele reușite de Constantin Budescu.

Responsabilul cu echipamentul este persoana care se ocupă de gestionarea, întreținerea, spălarea, depozitarea și pregătirea întregului echipament (de joc, de antrenament, de prezentare) și a materialelor sportive și didactice pentru o echipă de fotbal (mingi, copete, conuri, jaloane, tablă magnetică etc.). Al doilea român din anturajul echipei este Cristian Gherganu, care ocupă funcția de asistent de întreținere al lui Getafe, ceea ce înseamnă că se ocupă de suprafețele de joc de pe Estadio Coliseum și al cantonamentului Sports City Fernando Santos de la Parra.

Comunitatea de români din zona Madridului este imensă

Comunitatea românească din Getafe este una activă, bine organizată și recunoscută pentru păstrarea tradițiilor, limbii și culturii române. În acest oraș trăiesc mii de cetățeni români, iar viața comunității este sprijinită de mai multe asociații și inițitive culturale. În Comunitatea Madrid, regiunea care încorporează Capitala Spaniei și orașele din jur, printre care Mostoles, Alcala de Henares, Leganes, Getafe, Fuenlabrada și Alcorcon, locuiesc oficial peste 111.000 de români, dar numărul acestora ar fi mult mai mare, pentru că unii muncesc aici sezonier.

Potrivit statisticilor oficiale, în Spania sunt înregistrați 1.142.644 de români cu documente de rezidență valabile, conform datelor raportate de presă pe baza evidențelor oficiale. În funcție de metodologia de recenzare, este a doua sau a treia cea mai mare diasporă din Spania, după cea de marocani și columbieni. Acestora li se mai adaugă încă 20.000 de persoane provenite din Republica Moldova.