Înaintea partidei „U” Cluj - Universitatea Craiova, din runda a patra din play-off-ul Superligii a avut loc un moment de reculegere, în urma pierderii lui Mircea Lucescu.

Poza lui Mircea Lucescu s-a putut vedea pe ecranul de pe Cluj Arena, iar spre deosebire de momentul de reculegere care a avut loc pe Arena Națională, înainte de FCSB - Oțelul, poza legendarului antrenor a fost întreagă și clară.

Pe cel mai mare stadion al țării, la momentul de reculegere, poza lui Mircea Lucescu a fost „tăiată” din cauza unor defecțiuni ale tabelei de marcaj a Arenei Naționale.

Lucescu, înmormântat vineri

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.

„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009).

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată.