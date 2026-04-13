Direct de pe stadion, Emil Boc a spus cât se termină ”U” Cluj - Craiova

Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 4 din play-off-ul Superligii României, pe ”Cluj-Arena”. La ora disputării partidei, termometrele din Cluj indicau 9 grade Celsius.

„U” Cluj - Universitatea Craiova 1-0, ACUM pe Sport.ro! Stanojev deschide scorul. Oltenii au rămas în zece

Înainte de încheierea etapei #4, ”U” Cluj e pe primul loc cu 36 de puncte, iar Universitatea Craiova e pe doi cu 36 de puncte, diferența dintre cele două fiind marcată de golaveraj.

Reporterul Pro TV, Miruna Pop, l-a surprins pe Emil Boc, edilul din Cluj, în loja VIP de pe ”Cluj-Arena”, gesticulând cât se va încheia meciul care poate schimba liderul play-off-ului: 1-0!

Echipele de start

”U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Ov. Bic - Mendy, Drammeh - Stanojev, Lukic, El Sawy; Rezerve: Lefter, Cosa, Cisse, Capradossi, Silva, Pall, Codrea, Macalou, Fabry, Nistor, Postolachi, Trică; Antrenor: Cristiano Bergodi

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Fl. Ștefan - D. Matei, Assad, Etim; Rezerve: S. Lung jr, Glodean, Badelj, Stevanovic, Teles, Al. Crețu, T. Băluță, Houri, Băsceanu, Nsimba, Baiaram, D. Barbu; Antrenor: Filipe Coelho

”U” Cluj - Craiova, informații înainte de meciul direct de la 21:30

U Cluj este singura echipă din play-off cu parcurs perfect după trei runde. Echipa lui Cristiano Bergodi a urcat pe primul loc cu 36 de puncte și este la egalitate cu Universitatea Craiova, dar cu un golaveraj superior înainte de meciul direct.

Cele două echipe s-au distanțat în fruntea clasamentului. Următoarele două, Rapid și FC Argeș, au câte 31 de puncte, astfel că miza este cu atât mai specială pentru această partidă: echipa care va câștiga se poate considera mare favorită la titlu, după doar patru etape din play-off.

,,Șepcile roșii” s-au impus în runda precedentă, 2-1 în Giulești, și au ajuns la șapte succese la rând în campionat, aceasta fiind cea mai lungă serie cu victorii din istoria clubului în SuperLigă.

Oltenii au pierdut pe prima scenă doar un meci dintre precedentele 10 disputate în deplasare (1 februarie 2026, Farul - Universitatea Craiova 4-1), în rest au cinci victorii și patru rezultate de egalitate.

Sunt formațiile care au cele mai multe victorii pe durata actualei stagiuni, câte 19, dintre care câte 10 la cel puțin două goluri diferență.