Mijlocașul de la FCSB a trecut printr-o accidentare serioasă la umăr în stagiunea trecută, atunci când era pe val și când era pe list mai multor echipe importante din Europa.

Olaru are 11 goluri și trei pase decisive în sezonul 2025/2026 în 39 de partide jucate pentru FCSB.

Eric de Oliveira, dezvăluire fabuloasă despre Darius Olaru

Darius Olaru este produsul lui Gaz Metan Mediaș și a debutat la echipa mare în 2015, atunci când formația era în Liga 2. La Gaz Metan Mediaș a evoluat alături de Eric de Oliveira în sezonul 2016/2017.

Brazilianul este un fotbalist emblematic pentru echipa din Mediaș, iar actualul mijlocaș de la FCSB îl admira atunci când era în academia găzarilor.

Eric a povestit un episod senzațional cu Darius Olaru în exclusivitate pentru Sport.ro. Actualul antrenor de copii și junori de la Academia ACS Mediaș a dezvăluit ce l-a întrebat Olaru când a revenit la Mediaș în 2016.

„În România oriunde merg mă oprește lumea, dar acum sunt copii mici care se uită la fotbaliștii de acum, sunt cu ‘Generația de Suflet’, dar ei nu știu ca noi am crescut cu câțiva (n.r. dintre cei din ‘Generația de Suflet’) și ei au crescut pe lângă noi. Dar foarte bine, foarte bine, cred că are nevoie de idoli copilul român.

Eu mă bucur, spre exemplu îmi amintesc o poveste cu Olaru (n.r. Darius Olaru) când era mic, când m-am întors în 2016 la Mediaș m-a întrebat: ‘îți mai aduci aminte de mine’. Și mi-a fost foarte rușine. Mi-a zis: ‘uite că am autograf de la tine’. Și chiar a adus autograful de la mine pe care i-l dădusem când era un copilaș, în urmă cu zece ani.

Eu sunt prieten bun cu Olaru acum. Uite, că Olaru e numărul 27 de la FCSB, și eu atunci eram 27 de la Mediaș și Olaru la juniori juca cu numărul 27.”, a spus Eric de Oliveira, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Darius Olaru a fost transferat de FCSB în ianuarie 2020 în schimbul sumei de 600.000 de euro.

Eric de Oliveira a jucat de-a lungul carierei la Metropolitano, Gaz Metan, Karpaty Lviv, Pandurii, Matsumoto Yamaga, Al-Ahli, Najran SC, Viitorul (Farul), Al-Markhiya SC și FC Voluntari.

Brazilianul este cel mai bun marcator străin din istoria Superligii cu 66 de goluri marcate.