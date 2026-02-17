Marea dezamăgire din acest sezon o reprezintă FCSB, care ocupă deocamdată locul 10 în clasament și este în mare pericol să nu se claseze în primele șase echipe la finalul campionatului regulat.

Gică Craioveanu crede că FCSB nu se va califica în play-off

Gică Craioveanu a analizat lupta pentru play-off din Superliga României, iar legendarul fotbalist al Universității Craiova a exclus-o din start pe FCSB, campioana en-titre.

Întrebat dacă FCSB ar avea șanse să lupte la titlu în cazul în care ar prinde play-off-ul, Craioveanu a avut un nou răspuns categoric și a transmis că diferența de puncte față de primele clasate.

”(n.r. Prinde FCSB play-off-ul?) Nu! (n.r. Dacă prin absurd ar prinde, s-ar lupta la titlu?) E prea mare diferența, nu! Sunt 13 puncte, 6 după înjumătățire”, a spus Gică Craioveanu la Digi Sport.

Totuși, fostul mare fotbalist a fost contrazis de Ionuț Badea. Fostul dinamovist crede că, dacă FCSB s-ar califica în play-off, atunci echipa patronată de Gigi Becali s-ar înscrie în cursa pentru titlu cu șanse reale.

”Eu zic că da, orice echipă care prinde play-off-ul e aproape de zona de titlu. În play-off sunt meciuri în care poți acumula repede puncte. Sunt meciuri de șase puncte”, a spus Badea.

