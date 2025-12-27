Oficialul roș-albaștrilor a demontat orice scenariu de „trădare” la adresa celor de la CFR Cluj și a catalogat gestul drept o situație firească între prieteni.



Subiectul a explodat în spațiul public după ce atacantul de 23 de ani, aflat în vacanța de iarnă la Vaslui, a participat la o partidă de fotbal în sală alături de alți fotbaliști cunoscuți din Superliga, precum Andrei Borza, Marian Aioani și Ovidiu Perianu. Detaliul care a inflamat spiritele a fost echipamentul purtat de vârful din Gruia: un tricou al rivalei FCSB. Deși Munteanu a explicat rapid pe rețelele de socializare că a vrut doar să-și arate susținerea pentru fostul său coleg de la Farul, Mihai Popescu, aflat acum în infermerie, speculațiile nu au întârziat să apară.

„E un gest nevinovat”



MM Stoica a ținut să pună punct discuțiilor, validând versiunea fotbalistului și subliniind relația strânsă dintre acesta și actualul fundaș al FCSB-ului.



„În primul rând, dacă e să avem toate datele, trebuie să vedem şi poza din spate, să verificăm dacă este tricoul lui Mihai Popescu. Îmi place că a păstrat tricoul acesta şi că a fost şi la sală cu el. El a îmbrăcat şi tricoul Rapidului. Era îmbrăcat în tricoul lui Aioani, negru, de portar. Chiar cred că spune adevărul. Asta explică şi altceva.



După un meci a spus: «Sunt mai deştept decât Dawa şi Mihai Popescu». A spus-o într-o manieră provocatoare, dar acum cred că a fost o glumă. Ştiu şi de la Mihai Popescu că erau prieteni. Dawa s-a cam enervat. Cred că este un gest nevinovat şi că îi dăm prea mare importanţă. Hai să facem o «mare discuţie» şi despre faptul că a îmbrăcat tricoul Rapidului. Nu pare genul de jucător căruia să îi pese de ce scrie lumea”, a spus Mihai Stoica, potrivit PrimaSport.

