Louis Munteanu, prima reacție după ce a apărut în tricoul lui FCSB: "A fost un gest din prietenie"

Prezent la un eveniment din Vaslui alături de alți fotbaliști, Louis Munteanu a fost surprins atât în tricoul lui FCSB, cât și în cel al lui Rapid. Atacantul a fost criticat dur de patronul Ioan Varga, iar CFR Cluj ar fi decis să îl amendeze pe golgheterul din sezonul trecut.



Louis Munteanu, prima reacție după ce a apărut în tricoul lui FCSB

La o zi distanță, Louis Munteanu a oferit o primă reacție. Fotbalistul a spus că a fost vorba doar de un gest de susținere față de prietenul său Mihai Popescu, care traversează o perioadă dificilă din cauza unei accidentări grave la genunchi.



"În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal.



Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.



Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult", a transmis Louis Munteanu, pe rețelele sociale.

