Louis Munteanu, prima reacție după ce a apărut în tricoul lui FCSB: "A fost un gest din prietenie"

Superliga
Louis Munteanu a venit cu o explicație după ce imaginile în care este îmbrăcat cu tricoul lui FCSB au stârnit o controversă.

louis munteanu CFR Cluj FCSB
Prezent la un eveniment din Vaslui alături de alți fotbaliști, Louis Munteanu a fost surprins atât în tricoul lui FCSB, cât și în cel al lui Rapid. Atacantul a fost criticat dur de patronul Ioan Varga, iar CFR Cluj ar fi decis să îl amendeze pe golgheterul din sezonul trecut.

Louis Munteanu, prima reacție după ce a apărut în tricoul lui FCSB

La o zi distanță, Louis Munteanu a oferit o primă reacție. Fotbalistul a spus că a fost vorba doar de un gest de susținere față de prietenul său Mihai Popescu, care traversează o perioadă dificilă din cauza unei accidentări grave la genunchi.

"În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal.

Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult", a transmis Louis Munteanu, pe rețelele sociale.

Louis Munteanu, invitat la încă un eveniment din Vaslui, după scandalul cu tricoul FCSB-ului

Louis Munteanu este așteptat acum la un nou eveniment în Vaslui. Atacantul a fost invitat la "Jocul generațiilor - modele vs. talente, ediția a doua", un meci de fotbal în sală găzduit de Sala Sporturilor Vaslui, duminică, 28 decembrie, de la ora 10:00.

Munteanu va face parte din echipa talentelor, reprezentând cei mai buni fotbaliști vasluieni în activitate, alături de David Maftei, Denis Bujor, Rareș Munteanu, Ștefan Amarandei și David Mario. În cealaltă echipă, cea a modelelor, vor fi prezenți Dragoș Grigore, Bogdan Panait, Vasile Buhăescu, Sorin Sava și Mihai Artene.

"Invitați surpriză vor intra pe teren – îi veți descoperi doar dacă veniți în sală!

Un eveniment pentru toți iubitorii fotbalului, de la mic la mare.

Veniți să susținem împreună fotbalul vasluian!", a transmis CSM Vaslui.

