Gestul lui Louis Munteanu (23 de ani) de a purta tricoul FCSB-ului, la un eveniment din Vaslui, a ajuns până în presa din Scoția. Munteanu s-a aflat pe lista de transferuri a formației Celtic.

Louis Munteanu, desființat în presa din Scoția

Jurnaliștii scoțieni l-au criticat pe golgheterul Superligii din stagiunea trecută. Au susținut despre atacantul „feroviarilor” că pare neprofesionist, iar caracterul său stârnește dubii.

Ei și-au imaginat ce scandal ar fi fost în Scoția, dacă Munteanu se afla la Celtic și ar fi purtat tricoul rivalei Rangers.

„Munteanu a provocat controverse Crăciunul acesta, după ce a fost fotografiat purtând în public tricoul celei mai mari rivale a celor de la CFR Cluj, FCSB. Un astfel de gest care pur și simplu nu ar fi fost tolerat la Glasgow.

Jurnaliștii scoțieni: „Munteanu pare extrem de neprofesionist”

Această ultimă controversă din jurul atacantului român este o dovadă în plus că Celtic a evitat o lovitură, deoarece Munteanu pare extrem de neprofesionist și ridică semne de întrebare despre caracterul său și respectul pentru fanii clujeni care îl adoră.

Imaginați-vă dacă Munteanu ar fi jucătorul lui Celtic și ar încerca să forțeze un transfer purtând un tricou al lui Rangers", au notat jurnaliștii scoțieni de la 67hailhail.com.

Explicația oferită de Louis Munteanu

Prezent la un eveniment din Vaslui pe 21 decembrie alături de alți fotbaliști, Louis Munteanu a fost surprins atât în tricoul FCSB-ului, cât și în cel al Rapidului. Atacantul a fost criticat dur de patronul Ioan Varga, iar CFR Cluj ar fi decis să îl amendeze pe golgheterul din sezonul trecut.

La o zi distanță după ce imaginile au fost făcute publice, Louis Munteanu a oferit o primă reacție. Fotbalistul a spus că a fost vorba doar de un gest de susținere față de prietenul său Mihai Popescu, care traversează o perioadă dificilă din cauza accidentării grave la genunchi cu care se confruntă.

„În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal.

Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult", a transmis Louis Munteanu, pe rețelele sociale.

