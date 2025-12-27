Louis Munteanu a decis să își petreacă vacanță de iarnă acasă, la Vaslui. Golgheterul sezonului trecut din Superliga a participat zilele trecute la o partidă de fotbal în sală desfășurată în orașul natal, alături de Andrei Borza, Marian Aioani sau Ovidiu Perianu.



Atacantul a fost surprins în tricoul celor de la FCSB, dar ulterior a clarificat totul printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, spunând că gestul a fost în semn de solidaritate pentru Mihai Popescu, fostul său coleg de la Farul Constanța, care este accidentat.



Marius Niculae vorbește des cu Louis Munteanu și spune că acesta se aștepta să plece de la CFR Cluj în perioada de mercato din vară. Transferul s-ar putea produce în această iarnă, după ce ardelenii au dezvăluit că au primit deja câteva oferte pentru atacant.



Marius Niculae știe ce se întâmplă cu Louis Munteanu



„Eu cred că l-a afectat foarte mult situația, el se aștepta să plece, mai ales că aici a ieșit campion, a câștigat cam tot, golgheter, titlul de golgheter, chiar l-am felicitat că a dat mai multe goluri decât mine decât când am ieșit eu golgheter, chiar dacă din mai multe meciuri.



După un campionat european bun, a dat și gol cu Spania, probabil se aștepta să plece, era normal, din punctul meu de vedere, era vârsta propice să plece, la vârsta asta am plecat și eu, chiar după ce am ieșit golgheter.



Au fost mai multe greșeli acolo, că nu s-a antrenat cu echipa o bună perioadă de timp, un lucru foarte rău pentru un jucător de mare performanță să nu se antreneze, sau să se antreneze singur. Asta s-a văzut in evoluțiile lui, este un jucător de mare calitate, unul dintre preferații mei ca atacant. El știe lucrul ăsta, vorbim destul de des.



I-am zis eu, lucrurile importante se aranjează când va fi liniștit, să se gândească doar la fotbal. Când o echipă și-l dorește cu tot dinadinsul o să vină și o să dea suma corectă pentru transfer. Au fost așteptări foarte mari de la el, presiunea a fost destul de mare pe el, el nefiind pregătit, neantrenându-se, a avut ceva dificultăți, dar calitatea de fotbalist clar se vede. Eu l-aș vedea în campionatul Spaniei, mai ales că la Euro a și marcat contra lor”, a spus Marius Niculae, potrivit AS.ro.



În prima parte a acestei campanii, în care a fost cu gândul la o plecare de la CFR, Louis Munteanu a avut niște cifre sub așteptări: 21 de meciuri, 3 goluri și 6 pase de gol, în 1,389 de minute.



În acest moment, Munteanu e cotat la 4,5 milioane de euro de transfermarkt.com.

