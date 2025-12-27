Francezii scriu că clubul FC Nantes este dispus să achite până la 4 milioane de euro pentru internaționalul român, într-o încercare disperată de a remedia ineficiența ofensivă care amenință echipa cu retrogradarea în actualul sezon.



Gruparea de pe Stade de la Beaujoire traversează un moment critic în campionatul Franței. Atacul „canarilor” este la pământ, cu doar 14 goluri marcate în primele 16 etape, o cifră alarmantă care îi plasează în coada clasamentului eficacității, într-o situație mai gravă aflându-se doar Le Havre. Teama de retrogradare a alertat conducerea clubului, iar Waldemar Kita a decis că aducerea unui „număr 9” veritabil este prioritatea absolută a iernii.



Jurnaliștii francezi de la Mediasportif, citându-l pe specialistul în transferuri Ekrem Konur, scriu că Nantes și-a mutat atenția către România, după ce a analizat mai multe piste interne. Louis Munteanu este văzut drept soluția ideală pentru a revitaliza atacul, fiind considerat un jucător capabil să transforme jocul echipei.



Interesul lui Nantes vine într-un moment favorabil, după ce o altă pistă importantă s-a închis pentru jucătorul român. Olympique Lyon, care l-a monitorizat atent pe Munteanu, s-a retras din cursă. Motivul este sosirea confirmată a brazilianului Endrick la Lyon.



Concurență acerbă din Spania



Deși Nantes este gata să facă un efort financiar de 4 milioane de euro, potrivit sursei citate, lupta pentru semnătura lui Munteanu nu este câștigată dinainte. Atacantul român este atent monitorizat și din La Liga.



„Concurența se intensifică: Valencia, Girona și mai ales Betis Sevilla observă de asemenea acest dosar îndeaproape, fiind gata să prezinte proiecte seducătoare tânărului român”, notează sursa citată mai sus.



Rămâne de văzut dacă oferta concretă a lui Waldemar Kita și promisiunea unui loc de titular în Ligue 1 vor fi suficiente pentru a-l duce pe Louis Munteanu în Franța.

