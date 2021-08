EXCLUSIV | Mititelu Jr., despre fotbalul românesc: „Ei vin 2-3 mii de oameni la stadion și vor să jucăm ca Bayern?”

Adrian Mititelu Jr. este de părere că toți românii se fac vinovați de decăderea fotbalului din România.

Adrian Mititelu Jr. îi apără pe clujeni după eșecul dureros de la Belgrad, 0-4, și consideră că diferența de buget între cele două echipe este prea mare pentru ca CFR să se poată impună.

De asemenea, conducătorul lui FCU Craiova trage un semnal de alarmă și susține că spectatorii români nu pot avea pretenții să vadă un fotbal ca în Europa de Vest, având în vedere prezența scăzută pe stadioanele din România.

Mititelu: „Problema nu este la Șumudică sau la CFR, problema este la toți românii”



„În România este o mare problemă. S-a făcut caz după ce a pierdut CFR-ul cu 4-0 meciul de la Belgrad. Problema nu este la Șumudică sau la CFR Cluj, problema este la toți românii în sine.

Românii au așteptări să jucăm ca echipele din Vest, dar ei vin 2.000 de oameni la meci și media de bilet este și 5 euro. Trebuie să se schimbe ceva în toată mentalitatea românilor, nu numai la Șumudică sau la CFR Cluj, sau la ministrul sportului. Trebuie o schimbare totală ca sportul să crească în România.

„Vin 2-3 mii de oameni la stadion și vor să jucăm ca Bayen?”

Ei vin 2-3 mii de oameni la stadion și vor să jucăm ca Bayern? Păi, Bayern are încasări de 5 milioane de euro la un meci, noi încasăm 30.000 de euro. Și noi vrem să batem Steaua Roșie Belgrad? Păi, Steaua Roșie Belgrad are buget de 30 de milioane de euro, CFR cu 7-8 milioane de euro buget ce să facă? A fost o minune ce a făcut Dan Petrescu, până acum, acolo. Toată lumea are așteptări mari, dar în afară de ultrașii Rapidului și ai noștri, suporterii de rând dispar din ce în ce mai mult.

„Stau pe Facebook, își dau cu părerea și au așteptări”

Vin de ce în ce mai puțini la stadion, dar au pretenții. Stau pe Facebook, își dau cu părerea și au așteptări ca noi să o batem pe Steaua Roșie Belgrad sau pe Young Boys Berna.



Nu se poate, trebuie să taci din gură si să îți vezi lungul nasului, dacă tu stai pe Facebook și mănânci semințe și te uiți la televizor că joacă CFR Cluj, nu poți să spui : „Bă, dar ce ne facem de râs noi!”. Nu m-a surprins rezultatul, mă surprindea dacă învingea CFR-ul cu 1-0 sau dacă făcea un egal. Este prea mare discrepanța între bugete și între fotbalul de aici și cel din Vest.

„Ne-am obișnuit prost. A fost o minune cu Steaua și Rapid”



Ne-au obișnuit prost. A fost o minune, acum 15 ani, cu Steaua și Rapid. Au fost niște minuni pe care le-am făcut cu niște bugete foarte mici față de competitorii noștri. Cum poți să te lupți cu Franța, unde un jucător are un salariu de 3-4 milioane de euro pe an, iar ăștia cu 200.000 de euro, să ai impresia că le pot da gol? Trebuie să ne uităm puțin în România la ce se întâmplă în clipa de față”, a declarat Adrian Mititelu Jr. pentru PRO TV.

FCU Craiova ocupă locul șapte în clasamentul Ligii 1, cu 7 puncte, când s-au scurs cinci etape din sezonul regulat.

Trupa lui Adrian Mutu întâlnește sâmbătă seară (21 august), de la ora 18:30, Gaz Metan Mediaș, în etapa a șasea, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Liga 1 Adrian Mititelu FCU Craiova