"Când am pășit prima dată pe stadion nu am crezut că voi ajunge atât de departe.". Interviu exclusiv cu Gabi Szabo, de la 19:00

Gabriela Szabo a fost invitata Geaninei Ilieș pentru un interviu din seria "Hai să fim Super!".

Triplă medaliată olimpică, Gabriela Szabo este una dintre cele mai de succes atlete din lume, cu performanțe remarcabile obținute la nivel mondial de-a lungul carierei.

Spotiva originară din Bistrița a fost invitata Geaninei Ilieș la show-ul "Hai să fim Super!", ocazie cu care a vorbit despre anumite momente care i-au marcat existența. De la copilărie până la primul cross, de la performanțele obținute în anii 1998-1999 până la situația actuală din sportul românesc, Gabriela Szabo a vorbit sincer și deschis despre toate aceste subiecte.

"Eram atleta care an de an era în primele trei ale lumii. În acel an, 1999, le-a fost foarte greu să nu primesc trofeul de cea mai bună atletă. Este o satisfacție a muncii tale. Când am pășit prima dată pe stadion nu am crezut că voi ajunge atât de departe. Lucrurile în sport sunt luate treaptă cu treaptă. Eram foarte conștiincioasă. Mă gândeam că sportivii din Africa și America se antrenează mai mult decât mine, așa că puneam presiune pe mine și mă antrenam și mai mult.", a mărturisit sportiva.

