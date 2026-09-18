Ce surpriză! Fără victorie de patru meciuri în SuperLiga, Marius Baciu a ieșit „antrenorul etapei”

Ce surpriză! Fără victorie de patru meciuri în SuperLiga, Marius Baciu a ieșit „antrenorul etapei” Fotbal intern Baciu tarnovanu
SPORT.RO
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Marius Baciu a ieșit „antrenorul etapei”.

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Marius BaciuFCSB
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FCSB a dezamăgit și în startul acestui sezon. Fosta campioană a fost eliminată din turul doi preliminar al UEFA Conference League, iar în SuperLiga nu a mai câștigat de patru etape. În acest context s-a vorbit intens despre o plecare a lui Marius Baciu din rolul de antrenor.

Fără victorie de patru meciuri în SuperLiga, Marius Baciu a ieșit „antrenorul etapei”

Marius Baciu are un ultimatum la FCSB: dacă nu va câștiga cu Universitatea Craiova, va fi demis. Fosta campioană a adunat doar 12 puncte în primele 9 etape din SuperLiga, mult sub așteptări.

Deși se discută intens despre o posibilă înlocuire, Marius Baciu a reușit performanța a fi numit „antrenorul etapei”. Mai exact, FCSB s-a impus în prima rundă din Cupa României în fața lui FC Argeș, scor 5-0.

Victoria evidentă a făcut ca sponsorul principal al competiției să îi ofere premiul mult râvnit. Marius Baciu s-a arătat încântat de distincția primită, iar ulterior a adăugat că FCSB tratează foarte serios Cupa României.

„În primul rând, mulțumesc pentru trofeul pe care l-am primit. A fost un meci foarte important pentru noi. Nu e doar meritul meu, ci al întregii echipe. Au fost momente bune și în alte meciuri. Cupa e foarte importantă pentru noi, am tratat competiția cu foarte mare seriozitate la început”, a declarat Marius Baciu.

Marius Baciu, „antrenorul etapei” din Cupa României

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Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Marius Baciu la FCSB

Actualul antrenor are un ultimatum: dacă nu va câștiga în fața Universității Craiova, va fi demis. În condițiile date, în presă au apărut mai multe nume de tehnicieni, cum ar fi Edi Iordănescu sau Mirel Rădoi.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 16 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Întrebat despre viitorul lui Marius Baciu, Gigi Becali a evitat să ofere un răspuns clar, deoarece nu concepe să nu obțină cele trei puncte în partida cu Universitatea Craiova. Totuși, omul de afaceri a dat de înțeles că Baciu nu va mai continua dacă duelul din Bănie nu va fi câștigat.

„(n.r. - Rămâne Marius Baciu la FCSB?) Asta nu știu deocamdată. Nu știu nimic sigur la ora asta. Ceva ce nu știu eu nu vă pot spune vouă. Dar eu nu concep. Eu zic că noi câștigăm 3 puncte. Așa zic. Nu mai zic dacă, fiindcă vreau să câștig și punct”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

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