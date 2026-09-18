Marius Șumudică, antrenor la FCSB?! Dani Coman nu a stat pe gânduri: „De ce să nu fie posibil?”

FCSB a dezamăgit și în startul acestui sezon. Fosta campioană a fost eliminată din turul doi preliminar al UEFA Conference League, iar în SuperLiga nu a mai câștigat de patru etape. În acest context s-a vorbit intens despre o plecare a lui Marius Baciu din rolul de antrenor.

Dani Coman îl vede pe Marius Șumudică la FCSB

Mirel Rădoi, Edi Iordănescu, dar și Marius Șumudică sunt antrenorii despre care s-a zvonit că ar putea să îi ia locul lui Marius Baciu. Dacă inițial ultimul din listă avea un conflict cu suporterii, tensiunea s-a ameliorat după ce „Șumi” și-a cerut scuze.

Întrebat despre varianta ca Marius Șumudică să ajungă la FCSB, Dani Coman nu a stat pe gânduri și a spus: „Da, se poate realiza”. Președintele de la FC Argeș e de părere că tensiunea cu suporterii este de domeniul trecutului, iar orice se poate întâmpla pe viitor, în condițiile în care „Șumi” e un antrenor profesionist.

„Dar de ce să nu fie posibil? Este un antrenor profesionist. Și-a dat și el seama de greșelile din trecut pe care le-a făcut în carieră, față de suporteri.

Eu mă bucur că a realizat acum și că și-a cerut scuze față de suporteri. Toți facem greșeli. Și eu când eram jucător am făcut anumite greșeli, dar acum văd altfel lucrurile”, a declarat Dani Coman, potrivit Digi Sport.