Marius Șumudică, antrenor la FCSB?! Dani Coman nu a stat pe gânduri: „De ce să nu fie posibil?”

Marius Șumudică, antrenor la FCSB?! Dani Coman nu a stat pe gânduri: „De ce să nu fie posibil?” Superliga
SPORT.RO
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Dani Coman a vorbit despre varianta ca Marius Șumudică să ajungă la FCSB.

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FCSB a dezamăgit și în startul acestui sezon. Fosta campioană a fost eliminată din turul doi preliminar al UEFA Conference League, iar în SuperLiga nu a mai câștigat de patru etape. În acest context s-a vorbit intens despre o plecare a lui Marius Baciu din rolul de antrenor.

Dani Coman îl vede pe Marius Șumudică la FCSB

Mirel Rădoi, Edi Iordănescu, dar și Marius Șumudică sunt antrenorii despre care s-a zvonit că ar putea să îi ia locul lui Marius Baciu. Dacă inițial ultimul din listă avea un conflict cu suporterii, tensiunea s-a ameliorat după ce „Șumi” și-a cerut scuze.

Întrebat despre varianta ca Marius Șumudică să ajungă la FCSB, Dani Coman nu a stat pe gânduri și a spus: „Da, se poate realiza”. Președintele de la FC Argeș e de părere că tensiunea cu suporterii este de domeniul trecutului, iar orice se poate întâmpla pe viitor, în condițiile în care „Șumi” e un antrenor profesionist.

„Dar de ce să nu fie posibil? Este un antrenor profesionist. Și-a dat și el seama de greșelile din trecut pe care le-a făcut în carieră, față de suporteri.

Eu mă bucur că a realizat acum și că și-a cerut scuze față de suporteri. Toți facem greșeli. Și eu când eram jucător am făcut anumite greșeli, dar acum văd altfel lucrurile”, a declarat Dani Coman, potrivit Digi Sport.

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Marius Șumudică și-a cerut scuze fanilor FCSB

Într-un comunicat emis pentru a transmite dorința de a rămâne, cel puțin pentru moment, la CFR Cluj, Marius Șumudică a amintit și de scuzele cerute. Tehnicianul susține că vorbele sale sunt sincere, iar că pe viitor nu va mai repeta aceleași greșeli.

„Scuzele pe care le-am adresat suporterilor au fost gestul unui om care a înțeles, cu trecerea timpului, că unele cuvinte și atitudini din trecut au rănit.

Au fost sincere și au venit din dorința de a face pace cu propriile greșeli. Nu au ascuns niciun interes și nu au avut niciodată scopul de a-mi «pava» drumul spre o altă echipă.

A-ți cere iertare nu înseamnă a-ți căuta un nou loc de muncă, ci a arăta că timpul și experiența te-au făcut să privești altfel lucrurile”, se arată într-o parte din comunicatul emis de Marius Șumudică.

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