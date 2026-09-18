Siyabonga Ngezana s-a accidentat în timpul sezonului trecut și a încercat să ajungă la o intervenție chirurgicală. În vară, după ce a ratat convocarea la naționala Africii de Sud a decis să ajungă la bisturiu, iar din acel moment se află în recuperare.

Siyabonga Ngezana, OUT în 2026! Mihai Popescu, gata să revină

Deși părea că sud-africanul va fi în curând apt să intre pe teren, se pare că recuperarea se prelungește. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că fundașul central nu va mai juca deloc în 2026.

În același timp, oficialul fostei campioane din Superliga a anunțat că este așteptată și o revenire importantă. Mihai Popescu se simte din ce în ce mai bine și ar putea reveni curând pe teren. Popescu va începe să se antreneze cu restul echipei după pauza competițională pentru meciurile echipei naționale.

”Ngezana nu mai e în în lot pentru 2026. Va putea juca doar în Cupa României, dar e greu de crezut că va juca pentru că n-are niciun sens să riscăm cu el. Mihai Popescu arată bine. A arătat bine și anul trecut și după aia i s-a umflat genunchiul.

Acum arată bine, chiar lucrează bine. Nu i s-a mai umflat genunchiul. Sperăm ca, după perioada de întrerupere, să se antreneze normal cu echipa”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

În acest debut de sezon, în centrul apărării a celor de la FCSB s-au aflat adesea Joyskim Dawa, Dylan Batubinsika și Andre Duarte.