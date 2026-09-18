Antrenorul a primit un ultimatum din partea lui Gigi Becali: patru puncte în meciurile cu Petrolul și cu Craiova. Partida cu Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, astfel că tehncianul este obligat să câștige contra oltenilor pentru a-și asigura postul.

Astfel, în ultima perioadă s-a vorbit despre mai mulți antrenori care i-ar putea lua locul lui Marius Baciu pe banca roș-albaștrilor. Ultimele nume intrate în discuție sunt Edi Iordănescu, Mirel Rădoi și Adrian Mutu.

Ciprian Marica s-a declarat surprins de faptul că Adrian Mutu și-a arătat disponibilitatea de a o prelua pe FCSB în ”termenii” lui Gigi Becali, având în vedere că este deja cunoscut faptul că patronul FCSB se implică în tot ceea ce ține de organizarea echipei, de la formula de start până la schimbările efectuate în timpul jocurilor.

Mutu i-a transmis lui Gigi Becali că este dispus să antreneze gratis la FCSB dacă ar avea garanția că patronul nu se va implica în alcătuirea primului 11 și la schimbări.

”Am văzut că și Mutu a fost atras de această ofertă. Mă surprinde Adi, dar oamenii se mai schimbă. Mă surprinde, pentru că îți asumi să mergi la FCSB în condițiile în care știi cum se desfășoară lucrurile acolo. Domnul Becali e transparent, popular, vine înainte de meci, spune echipa, după meci comentează schimbările, jocul echipei. Când mergi acolo îți asumi că ai un astfel de patron. Dacă tu crezi că poți să colaborezi cu el, foarte bine. Sper să aibă succes cine va fi alesul”, a spus Ciprian Marica.

Ciprian Marica: ”Rădoi ar fi cea mai bună variantă pentru FCSB!”

Întrebat dacă vede posibilă o revenire a lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor în cazul în care Marius Baciu nu va reuși să scoată trei puncte din meciul cu Universitatea Craiova, Marica a mărturisit că, în opinia sa, este dificil de realizat acest lucru, însă a transmis că pentru FCSB ar fi cea mai bună variantă de antrenor.

”Sincer nu cred în revenirea lui Rădoi, dar ar fi cea mai bună variantă pentru FCSB. Sunt două caractere puternice, doi oameni care vor să își impună filosofiile, ideile. Unul se pricepe mai mult, altul mai puțin, unul are experiență mai multă, altul mai puțin. Ar fi putut să facă un tandem, dar nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta la cum îl cunosc pe Mirel Rădoi și la cum l-am văzut cu toții. Rădoi e destul de rigid, o personalitate puternică, e greu să crezi că va putea lucra pe termen mediu cu domnul Becali”, a adăugat Marica.