Marius Baciu nu mai are niciun viitor la FCSB: ”Voia să plece, dar au tras de el!”

Basarab Panduru crede că Marius Baciu nu mai are un viitor la FCSB și crede că antrenorul urmează să fie demis în următoarele zile, indiferent de deznodământul partidei cu Universitatea Craiova.

De fapt, ”Pandi” crede că Baciu a fost decis să plece de la echipa finanțată de Gigi Becali, însă a ales să mai rămână încă două săptămâni, până la pauza competițională, la insistențele lui Mihai Stoica. Panduru crede că roș-albaștrii vor profita de pauza pentru meciurile echipei naționale pentru a ajunge la un acord cu un nou antrenor.

Fostul mare fotbalist crede că cea mai la îndemână variantă este Mirel Rădoi, fostul antrenor al echipei lui Gigi Becali fiind liber de contract după despărțirea de Gaziantep.

”E o situaţie complicată. Îmi pare rău pentru el. Nu ştiu dacă meciurile astea două îl salvează. Când ai pauză de trei săptămâni, e momentul potrivit pentru orice echipă să pună un antrenor. Nu-mi place... A vorbit, a spus ceva...

L-am văzut că vrea să plece, supărat de ce se întâmplă, şi de fapt au tras de el: «Mai stai astea două etape, să nu pleci acum, că după aia punem antrenor». Aşa mi se pare. Aşa citesc printre rânduri. Cred că FCSB pune antrenor odată cu oprirea pentru meciurile naţionalei.

Şi s-ar putea să-l pună pe Rădoi. Nu ştiu dacă-l pune, dar, fiind liber de contract, te poţi gândi că e o variantă. Şi ar fi OK. Un antrenor gen Rădoi trebuie să vină la ce jucători ai adus, să facă antrenamentele, un antrenor care trebuie să îi pună la punct. Rădoi e liber de aia tot vorbim de el. E şi Edi liber dar parcă nu mi se pare acelaşi lucru”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.