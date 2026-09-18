Alexander Zverev l-a învins pe Ben Shelton, scor 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2, în ultimul act al Openului American.

În podcastul său, Rennae Stubbs a penalizat intervențiile celor doi, găsindu-le deplasate: „Nu știu dacă ați auzit ultimele cuvinte spuse de John McEnroe, în comentariul ESPN. M-am gândit că nu e potrivit. Ăsta e genul de rahat pe care ți-l spui în minte, nu la microfon, în direct,” a punctat Rennae Stubbs, conform Express .

După încheierea finalei US Open 2026, câștigate de germanul Alexander Zverev în detrimentul americanului Ben Shelton, după 3 ore și 33 de minute de joc, John McEnroe a spus: „Însănătoșire grabnică, Jannik și Carlos!”, remarcă întărită de Chris Fowler, al doilea comentator ESPN al finalei US Open: „Vă rugăm!”

De șapte ori câștigător în competițiile majore, în proba individuală, McEnroe a fost criticat de Rennae Stubbs - cvadruplă campioană de Grand Slam, în proba de dublu feminin - pentru ultima remarcă lăsată în comentariul în direct oferit la sfârșitul finalei de la New York.

John McEnroe nu a lăsat o ultimă impresie plăcută, în viziunea unora, în seria comentariilor făcute pentru ESPN, pe durata ediție 2026 a Openului American .

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McEnroe l-a numit pe Năstase între „personalitățile incredibile” din istoria tenisului

„Cred că, într-un fel, ne-am gândit la nevoia de a ne ridica sportul. Deschizătorii de drumuri, mă refer la Rod Laver, la australieni, în special. Ulterior, a venit Arthur Ashe, au apărut dintr-odată... Connors, după care a venit Năstase.

Toate aceste personalități care au adus o perioadă incredibilă în tenis. Evident că sunt părtinitor.

Un lucru măreț al tenisului e că este un sport mondial, care nu cunoaște granițe.

Cuvântul 'ambasador' e destul de bun, încerci să devii un ambasador pentru țara ta, pentru sportul tău.

Dar pare că, astăzi, jucătorii urăsc acest termen. Eu cred că ar trebui să se mândrească cu el. Sunt capabili să primească acest termen.

Cel mai mare compliment pe care eu l-am primit vreodată a fost că eram „un artist pe teren.”

Iar, de când m-am retras, în ultimii treizeci de ani, că am devenit „un ambasador” al tenisului, într-un fel.

Încerc să îl păstrez sub ochii oamenilor. Cred că „ambasador” este un cuvânt pe care jucătorii ar fi bine să îl iubească,” a punctat John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.

John McEnroe l-a învins pe Ilie Năstase de șase ori, în cele nouă meciuri directe. Cei doi foști mari tenismeni nu s-au întâlnit niciodată într-o finală de competiție.