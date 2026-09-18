„Nu mă gândeam niciodată!” MM Stoica, despre cazul Octavian Popescu: „Nu mi s-a întâmplat în 30 de ani”

Ziua de marți, 15 septembrie, a adus în prim-plan o situație inedită. În presa din România s-a scris despre faptul că Octavian Popescu ar fi fost prins consumând gaz ilariant, acesta fiind motivul pentru care a plecat de la FCSB.

MM Stoica, sincer despre cazul Octavian Popescu

Povestea a început înaintea meciului cu UTA, când Octavian Popescu nu s-a prezentat la antrenamente. Deși inițial s-a spus că jucătorul era răcit, cu timpul un alt „adevăr” a ieșit la iveală despre motivul pentru care atacantul a lipsit neînvoit de la sesiunea de pregătire.

Între timp, Octavian Popescu a ajuns la Levadiakos, în Grecia. Întrebat despre situația fotbalistului, Mihai Stoica a mărturisit că nu i s-a mai întâmplat o astfel de situație în 30 de ani de activitate. Oficialul FCSB a transmis că anturajul din jurul lui Tavi este cel care a dăunat cel mai mult.

„Nu mă gândeam niciodată că poate să-şi aleagă un anturaj greşit. Apropo de faptul că dacă am făcut suficient: poate au fost şi alţii, dar mai multă răbdare decât mine, e greu să aibă cineva vizavi de jucătorii tineri.

În peste 30 de ani, am avut mulţi care au luat-o razna, nu lucruri grave, dar aproape pe toţi am reuşit să-i îndrept. Uneori se întâmplă să nu reuşeşti să găseşti codul PIN”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.