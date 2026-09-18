„Nu mă gândeam niciodată!” MM Stoica, despre cazul Octavian Popescu: „Nu mi s-a întâmplat în 30 de ani”

Ziua de marți, 15 septembrie, a adus în prim-plan o situație inedită. În presa din România s-a scris despre faptul că Octavian Popescu ar fi fost prins consumând gaz ilariant, acesta fiind motivul pentru care a plecat de la FCSB.
MM Stoica, sincer despre cazul Octavian Popescu
Povestea a început înaintea meciului cu UTA, când Octavian Popescu nu s-a prezentat la antrenamente. Deși inițial s-a spus că jucătorul era răcit, cu timpul un alt „adevăr” a ieșit la iveală despre motivul pentru care atacantul a lipsit neînvoit de la sesiunea de pregătire.
Între timp, Octavian Popescu a ajuns la Levadiakos, în Grecia. Întrebat despre situația fotbalistului, Mihai Stoica a mărturisit că nu i s-a mai întâmplat o astfel de situație în 30 de ani de activitate. Oficialul FCSB a transmis că anturajul din jurul lui Tavi este cel care a dăunat cel mai mult.
„Nu mă gândeam niciodată că poate să-şi aleagă un anturaj greşit. Apropo de faptul că dacă am făcut suficient: poate au fost şi alţii, dar mai multă răbdare decât mine, e greu să aibă cineva vizavi de jucătorii tineri.
În peste 30 de ani, am avut mulţi care au luat-o razna, nu lucruri grave, dar aproape pe toţi am reuşit să-i îndrept. Uneori se întâmplă să nu reuşeşti să găseşti codul PIN”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Octavian Popescu
Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 16 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.
Întrebat despre situația lui Octavian Popescu, Gigi Becali a oferit un mesaj clar: evenimentul nu este real. Omul de afaceri susține că Levadiakos a fost informată de fotbalist, iar dacă povestea ar fi fost adevărată, atunci transferul nu s-ar fi materializat.
Mai mult decât atât, patronul FCSB nu se gândește la scandalul prin care trece Octavian Popescu, ci la banii pe care îi va încasa după ce atacantul va reveni din împrumut. Gigi Becali e încrezător că Tavi va pleca pentru o sumă de 4-5 milioane de euro, asta în cazul în care evoluțiile în Grecia vor fi bune.
„Ce știu: la orice eveniment care a fost, echipa aia a fost informată despre ce fel de om este George Popescu și nu s-a ascuns nimic. Și patronul l-a primit personal și a stat la masă cu el.
Atunci, ce mai vreți voi? Ce evenimente? Ce întâmplări? Din moment ce un jucător e în Grecia și nu a făcut nimic ilegal, ce mai vreți voi? Iau câteva milioane pe el. Aștept să revină și să iau câteva milioane pe el, 4-5 milioane”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.